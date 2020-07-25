Молдова не прекращает провокации в отношении Приднестровья

В Кишинёве раскручивают скандал с задержанием журналистов в Зоне безопасности

В Кишинёве старательно используют любой подходящий случай для того, чтобы заявить о необходимости замены российских миротворцев на гражданских наблюдателей от международных организаций или на военно-полицейскую миссию под эгидой НАТО.

Молдавские журналисты Виорика Тэтару и Андрей Каптаренко работали в Зоне безопасности над материалом о ветеранах Приднестровской войны. Журналисты уверяют, что у них отобрали телефоны и удалили несколько файлов, после чего задержали, пока не прибыли на помощь молдавские полицейские.

В Кишинёве уже заявили о недопустимости подобных инцидентов.

«Республика Молдова осуждает такое незаконное и недопустимое поведение, которое бесчестит звание миротворца, порождает нежелательную напряжённость в Зоне безопасности и дискредитирует миротворческую миссию среди населения обоих берегов Днестра. Необходимо как можно скорее провести расследование для установления всех обстоятельств инцидента. Результаты расследования будут доведены до сведения комиссии, которая примет решение по этому случаю»,

– заявили в правительстве Молдовы.

Осудили действия членов Смешанных миротворческих сил и представители Молдавии в Объединённой контрольной комиссии (ОКК), которая и руководит всей миротворческой операцией в регионе, и потребовали провести проверку этого случая.

Не остались в стороне и молдавские неправительственные организации, обратившись с заявлением в компетентные органы с требованием провести тщательное расследование инцидента, поскольку «произошло нарушение прав и свобод человека, которые гарантируются на государственном уровне».

Дальше – больше. Выступая на телевидении, молдавские журналисты Тэтару и Каптаренко уже заявили, что миротворцы на них напали и применяли физическую силу. А нападали на них «военные из миротворческого контингента с символами России на военной форме».

Как оказалось, поводом для конфликта стала попытка Виорики Тэтару отснять на видео миротворческий пост. Журналистку попросили этого не делать, она проигнорировала, в результате у неё забрали телефон и удалили видео – нормальная практика при съёмке военных объектов, о чём журналисты должны знать.

«Молдавская сторона даже не скрывает, что для неё наиболее предпочтительным вариантом являлось бы свернуть именно миротворческую операцию с участием России и перевести её в другой формат, желательно с участием стран НАТО»,

– прокомментировали ситуацию в делегации ОКК от Приднестровья.

В Кишинёве партия «Платформа достоинства и правды» (лидер Андрей Нэстасе) требует срочного созвать заседание парламентской комиссии по национальной безопасности.

«В связи с тем, что было отменено запланированное заседание Высшего совета безопасности, на котором должна была обсуждаться ситуация в Зоне безопасности, мы считаем, что этот вопрос следует проанализировать на заседании комиссии по нацбезопасности»,

– сказал депутат «Платформы DA» Кирилл Моцпан на пресс-конференции в пятницу.

Он потребовал, чтобы заседание состоялось срочно – на следующей неделе в присутствии не только правительства, но и ветеранов Приднестровской войны.