Молдова «наносит удар по военному командованию и военным наблюдателям» в Зоне безопасности

Молдавская сторона в последнее время стала бойкотировать заседания Объединённой контрольной комиссии

5 декабря в Тирасполе состоялось очередное заседание Объединённой контрольной комиссии (ОКК), в ходе которого необходимо было принять решение по вопросам, включённым в повестку дня, и по докладу военных о том, какая ситуация в настоящее время в Зоне безопасности. Заседание обычное, такие заседания проходят регулярно, тем более, что обстановка в Зоне безопасности спокойная.

Тем не менее, молдавская сторона устроила из обычного заседания многочасовые дискуссии, после которых отказалась подписывать итоговый документ.

«Военные доложили, что случаев осложнения обстановки не зафиксировано. Но молдавская сторона по надуманным основаниям не хочет принимать доклад к сведению. Тем самым наносится удар по военному командованию, по нашим военным наблюдателям, которые исправно выполняли свои обязанности»,

– цитирует с опредседателя ОКК от ПМР Олега Белякова приднестровское издание «Новости Приднестровья» .

Беляков подчёркивает, что это не случайность, а закономерность – молдавская сторона отказывается принимать и подписывать уже шестой доклад о ситуации в Зоне безопасности, тем самым «искусственно нагнетая ситуацию».

«Это тревожные сигналы, особенно перед праздниками, когда мы должны ставить определённые задачи нашим военным, мы элементарно не можем подвести итоги их работы за прошедшую неделю»,

– отмечает сопредседатель ОКК.

Он поясняет, что в некоторых случаях, когда стороны не могут прийти к единому решению, вопрос можно перенести и рассмотреть на следующем заседании, однако молдавская сторона отказывается решать вопросы на протяжении уже длительного времени. Что слишком напоминает позицию Кишинёва по отказу от подписания итогового протокола после встречи в Братиславе в октябре этого года. Понадобилось вмешательство ОБСЕ, чтобы молдавская сторона согласилась подписать документ. Однако пока дальше устного согласия дело не продвинулось.

Напомним, Объединённая контрольная комиссия (ОКК), в которую входит три стороны – Россия, Молдова и Приднестровье – руководит миротворческой операцией, принимая все решения тремя сторонами. Вот только молдавская сторона в последнее время стала бойкотировать заседания ОКК.

Происходит это на фоне увеличивающегося экономического давления на ПМР со стороны Кишинёва, о чём заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев на встрече с профессорами Тартуского университета, находясь в Эстонии с официальным визитом.

По его словам, все 30 лет Кишинёв пытался уничтожить Приднестровье экономически, чтобы вынудить принять определённые политические условия. Особенно это давление усилилось в последние два года, после того, как на границе Приднестровья и Украины были созданы таможенно-пограничные пункты контроля с молдавскими пограничниками.

«Это большая проблема, потому что создаются риски прекращения импорта в республику большой номенклатуры продуктов питания и товаров, включая лекарственные препараты. На протяжении уже двух лет мы ведём переговоры. Считаем, что в данном случае мы имеем дело с политическим давлением с использованием экономических инструментов»,

– отметил Игнатьев.

Тем не менее, Приднестровье, по его словам, за прошедшие годы сложилось как государство, и этот факт необходимо просто принять и признать. После чего – «начать снимать ограничения и блокаду и решать проблемы в интересах простых людей», уверен глава МИД ПМР.