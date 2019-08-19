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Молдова надеется на участие диаспоры в жизни страны

19 августа 2019, 14:09  •  43 • Украина
В Молдавии в последние годы родилась новая традиция – Дни диаспоры, которые проходят во второй половине августа с участием первых лиц государства. Диаспора играет большую роль в жизни страны – сегодня за пределами Молдовы проживает более миллиона её граждан, которые деньгами поддерживают не только свои семьи, но и экономику страны.
Официально Дни диаспоры в этом году открылись в пятницу 16 августа.
«Хочу поблагодарить как всех присутствующих в этом зале, так и более миллиона наших соотечественников за пределами страны, за то, что вы делаете для нашей Родины. Более 30 миллиардов леев ежегодно поступают от нашей диаспоры домой, что приравнивается к половине бюджета нашего государства. Может быть, многие не понимают, что это значит, но более миллиона наших сограждан, живущих за рубежом, присылают домой более 1,5 миллиарда долларов США. Хочу заявить искренне – это должны ценить все», – заявил в своём выступлении президент Молдовы Игорь Додон.
На торжественном мероприятии присутствовало более двухсот представителей молдавской диаспоры. Они смогли пообщаться с официальными лицами и обсудить проблемы, с которыми сталкиваются молдаване, покидая свою страну, а также рассказали о своём опыте.
«Невзирая на то, где находятся молдаване, будь то Канада, Венеция или Москва, все они – наши люди, и мы не должны их делить по каким-либо критериям, или говорить что кто-то хороший, а кто-то плохой, только потому что один живёт на Востоке, в другой на Западе. Все мы – граждане Молдовы. Давайте вместе делать всё, чтобы здесь, у нас дома, было как можно лучше. Если вы считаете, что пришло время вернуться домой и подставить нам плечо, – приезжайте, мы вас ждём с распростертыми объятиями!», – призвал президент соотечественников.
Премьер-министр Майя Санду также зовёт молдаван возвращаться домой – стране нужны знания и опыт граждан диаспоры. Премьер пообещала сделать всё возможное, чтобы создать условия для возвращения молдаван домой.
«Вы нужны Молдове, вы должны внести вклад в сложный процесс возобновления демократических процессов. Как бы тяжело ни было, мы должны изменить положение вещей. Правительство и диаспора разделяют стремление улучшить жизнь граждан. Мы хотим, чтобы всё происходило очень быстро, но это сложные процессы», – отметила в своём выступлении Майя Санду.
В последние годы в Молдове наблюдается катастрофическая демографическая ситуация – население страны стремительно сокращается и стареет, детей рождается всё меньше, всё чаще молодые специалисты уезжают на поиски своего счастья в другие страны.
Сегодня в Молдове осталось чуть более двух миллионов человек, из которых всего 27 % составляет молодёжь. Понятно, что один миллион молодых трудоспособных молдаван за границей – серьёзная сила, способная исправить демографическую ситуацию в стране. Правда, для этого нужно ещё очень многое сделать…
В четвёртый раз открылись в Кишинёве Дни диаспоры. А накануне официального открытия представители диаспоры пришли в гости в Администрацию президента, где пообщались с главой государства.
В рамках Дней диаспоры пройдёт благотворительная ярмарка, всевозможные выставки, концерты и даже пикники.
С 20 августа детский лагерь примет 120 юных молдаван из 22 стран мира.
Напомним, что согласно прогнозам ООН, через 30 лет население Молдовы будет составлять немногим более одного миллиона человек, то есть численность населения страны и диаспоры уравняются. А, значит, времени у молдавских политиков остаётся всё меньше…
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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