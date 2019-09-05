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Молдова между Москвой и Брюсселем в ожидании скидки на газ

05 сентября 2019, 15:39  •  74 • Украина
Президент Молдовы Игорь Додон посетил Москву с однодневным рабочим визитом, где встречался с вице-премьером, специальным представителем президента Российской Федерации по торгово-экономическим отношениям Дмитрием Козаком, а также с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Одним из главных вопросов переговоров был газовый – не только заключение нового контракта на поставку российского газа в Молдову, но и его цена.
Однако, вернувшись в Молдову, президент дал понять, что пока не удалось принять какие-то конкретные решения, поэтому тарифы на газ для населения могут повыситься на 40 – 50%.
Впрочем, Игорь Додон не намерен сдаваться и обещает решить этот вопрос.
«Задача, которую я перед собой поставил, – поговорить с российской стороной и сделать всё возможное для того, чтобы тарифы не выросли ни на один процент. Хочу сказать, что предварительно, после переговоров, которые я провёл с руководством правительства РФ и компании «Газпром», у нас есть все шансы достигнуть соглашения для того, чтобы не допустить роста тарифов», – рассказал президент, отвечая на вопросы журналистов.
Для этого он отправляется в субботу, 7 сентября, в Москву, где будет встречаться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Игорь Додон очень надеется, что в ходе переговоров с российским президентом будет принято положительное для Молдовы решение.
«Мы должны принять окончательное решение, по какой формуле пойдём, чтобы не было роста тарифов для конечных потребителей. Это – чрезвычайно важно, особенно учитывая приближение зимы и начало нового отопительного сезона. Моя задача в качестве президента страны – сделать всё для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет ещё раз поехать с этой целью в Москву – я поеду. Точку в этом вопросе мы должны поставить вместе с Владимиром Путиным. И я думаю, что решение будет положительным, в интересах наших граждан», – цитирует Игоря Додона газета «Молдавские ведомости».
А перед очередным визитом в Москву президент Молдовы отправился 4 сентября с двухдневным визитом в Брюссель, где планирует встретиться не только с официальными лицами НАТО, ЕС, но и Сената Бельгии.
«В ходе этих бесед будут затронуты многие вопросы, касающиеся реализации реформ в нашей стране, развития торгово-экономического сотрудничества с европейскими партнёрами, энергетические вопросы, региональная безопасность и т.д.», – написал президент на своей странице в социальной сети Facebook.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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