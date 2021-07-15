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Молдова: Левые блокируются в парламенте

15 июля 2021, 14:25  •  82 • Украина
Социалисты и коммунисты в обращении к гражданам пообещали поставить в центр своего внимания человека
Лидер молдавских социалистов (ПСРМ) Игорь Додон во вторник, 13 июля, сообщил о том, что участники левого блока создадут в парламенте общую фракцию. Другими словами, социалисты, объединившись перед выборами с коммунистами, по их итогам должны поделиться с партнёрами по блоку депутатскими креслами.
Это выглядит логичным и вполне ожидаемым. При этом ПКРМ Владимира Воронина, зарегистрированная ещё в 1993 году, в 2019-м набрала всего 3,76% и утратила влияние на молдавскую политику, поскольку потеряла места в парламенте. Примечательно, что коммунисты находились у власти с 2001 по 2009 год (в 2001-м они получили 50,07% голосов и 71 парламентское кресло), на досрочных выборах 2009 года большинство потеряли, набрав 44,8% голосов, что позволило прийти к власти прозападным политическим силам. Выборы 2014 года ПКРМ прошла с результатом 17,48% голосов, а затем, после крупнейшего раскола, её осколок не преодолел проходной барьер. И вот, в 2021-м коммунисты снова в парламенте благодаря блокированию с ПСРМ.
Их главные противники – партия Майи Санду «Действие и солидарность» – поступили совершенно иначе, отказавшись брать на буксир своих бывших партнёров по блоку ACUM, партию «Платформа «Достоинство и правда». За её лидером – Андреем Нэстасе – закрепилась репутация неудачника: он проиграл выборы в Кишинёве. По мнению ряда политических аналитиков – перестал быть интересен избирателю.
Теперь обе партии обещают представлять в законодательном органе интересы своих избирателей и «дать отпор бесчеловечным и антигосударственным планам режима». «Мы будем представлять в парламенте и тех избирателей, которые проголосовали за партии, которые не прошли избирательный порог, и тех, кто голосовал за наших оппонентов, ведь и им вскоре понадобится защита. Мы будем бороться за социальные и гражданские права членов семей диаспоры, которые проживают в Молдове, равно как за права наших трудовых мигрантов, вне зависимости от результатов голосования на зарубежных участках», – отмечается в пресс-релизе ПСРМ и ПКРМ. Иначе говоря, коммунисты и социалисты объявили, что они намерены выражать интересы не только своих избирателей, а всех без исключения. Как это реализовать на практике, пока понять сложно, поскольку разные политические силы имеют разные сценарии будущего молдавского государства, например, унионисты выступают за объединение с Румынией. Однако в блоке ПСРМ и ПКРМ утверждает, что избирателям оппонентов коммунистов и социалистов «вскоре понадобится защита» – и здесь они готовы подставить плечо.
В обращении к гражданам Молдовы, принятом на совместном заседании ПСРМ и ПКРМ, также декларируются цели блока: «Мы сделаем всё, чтобы не дать реваншистам вершить антисоциальную политику, и обеспечим чёткий и жёсткий мониторинг деятельности парламента и правительства.
В центре нашего внимания будет человек, с его повседневными проблемами и заботами. Мы будем продвигать проекты и инициативы по модернизации экономики.
Мы будем настаивать на построении социально-ориентированного государства.
Мы будем жёстко противостоять попыткам реализовать проекты по сокращению социальных расходов, уничтожению районов и сельских примэрий; отстоим школы и детсады, больницы, дома культуры».
Левые призывают «сплотиться всех, кому небезразлична судьба Молдавского государства, жизнь наших граждан, будущее наших детей и внуков».
Иначе говоря, во главу угла блок ПСРМ-ПКРМ намерен поставить социальные вопросы, сегодня волнующие в Молдавии каждого, а также обещает противодействовать «режиму» и жёстко контролировать его (имеется в виду пришедшее к власти большинство партии Майи Санду). Как это будет выглядеть на деле, станет ясно очень скоро.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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