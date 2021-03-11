Молдова: кризис власти на фоне коронавируса

Продолжение политического кризиса на фоне пандемии может заставить внешних партнёров вмешаться

«Ещё одна прошедшая неделя не прибавила ясности в вопросе преодоления жёсткого внутриполитического клинча. Два противоборствующих лагеря – парламент и президент – продолжают занимать диаметрально разные позиции, удерживая ситуацию в неподвижном состоянии. Особую непреклонность подходов сохраняет глава государства, которая пока далека от мысли, что какой-либо компромисс в текущих условиях в принципе возможен»,

– пишет молдавское интернет-издание Regional Trends Analytics.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в стране становится хуже день ото дня, отмечает издание, медики говорят о приближении третьей волны пандемии коронавируса, динамика которой будет напрямую зависеть от уровня вакцинации. Конечно, в Молдову поступили первые партии препарата AstraZeneca – как румынский подарок, но его катастрофически мало, в то время как Игорь Додон продолжает настаивать на том, что страну необходимо обеспечить российской вакциной.

Но, по мнению RTA, главной проблемой остаётся непреодолимый внутренний тупик. В этих условиях экс-президент Игорь Додон сумел продемонстрировать и гибкость, и проницательность – в отличие от Майи Санду.

«Трезво оценивая негативные последствия от возможного импичмента президенту, который, скорее всего, положительно отразится на рейтинге Санду и её партии, в окружении Игоря Додона предпочли перенацелить молдавских депутатов на внесение изменений в основной закон страны. Речь идёт о трансфере полномочий президента в части выдвижения кандидатуры премьер-министра другому органу власти. Такой трюк должен помочь преодолеть нынешнее «блокадное положение» и исключить подобный рецидив в дальнейшем»,

– пишет автор статьи молдавский политолог Сергей Чебан.

Он считает, что для поддержки этого проекта в парламенте наберётся достаточное количество голосов, особенно, если Майя Санду и дальше продолжит игнорировать законодательный орган.

Сама же Санду продолжает просто ждать, когда истекут 45 дней с момента первой попытки назначить правительство Натальи Гаврилицы, чтобы снова обратиться в Конституционный суд. Будет это 23 марта. Но, по мнению автора, к тому времени может существенно ухудшиться и социально-экономическая, и эпидемиологическая ситуация в стране, что заставит вмешаться внешних партнёров, которым совсем не нужна окончательная дестабилизация Молдавии.

Издание отмечает, что первым, кто понял – пора звать на помощь «стратегических партнёров» – стал Андрей Нэстасе, открыто обратившись к ним с просьбой «предложить молдавским политикам цивилизованную модель преодоления внутриполитического кризиса». Впрочем, все эксперты уверены – Нэстасе руководствовался не столько интересами Молдовы, сколько перспективами занять место премьер-министра в так называемом антикризисном правительстве. В то же время, если вспомнить события 2019 года, внешние партнёры способны оказать большое влияние на молдавских политиков и заставить их пойти на самые невероятные компромиссы.

«В целом же текущая обстановка и возможное внешнее вовлечение – это плохой знак для перспектив молдавского государства и жирный минус политическим элитам, неспособным находить решения в столь сложный для страны период. Нет сомнений в том, что подобные прецеденты не проходят бесследно и, более того, могут стать привычным явлением в разрешении других сложных вопросов стратегической значимости – будь то внешний курс развития страны, приднестровское урегулирование или военный нейтралитет»,

– делает вывод Regional Trends Analytics.