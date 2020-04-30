Молдова: Конфликт между судом и правительством продолжается

Молдавская оппозиция пытается использовать КС в своих интересах

Конституционный суд Молдавии принял решение о проведении 7 мая открытого заседания, на котором будет рассмотрено Соглашение о кредите в €200 млн между Российской Федерацией и Молдовой. КС должен решить, угрожают ли российские деньги суверенитету и независимости Молдовы.

На том же заседании будут рассмотрены обращения депутатов парламента от оппозиции о досрочных выборах. Оппозиция желает знать, по какой системе пройдут досрочные выборы (если вдруг они состоятся) – по смешанной системе или по пропорциональной, которую вернули в 2019 году.

Первыми попытались оспорить Соглашение о российском кредите депутаты оппозиционной группы Pro Moldova, их поддержали представители партий «Действие и солидарность» (Майя Санду) и «Платформа достоинство и правда» (Андрей Нэстасе). Кроме того, Майя Санду успела подать ещё и жалобу в Генеральную прокуратуру на тех, кто вёл переговоры по предоставлению кредита и на тех, кто организовал подписание кредитного Соглашения.

Не в состоянии остановиться, партия «Платформа достоинство и правда» подала ещё один запрос в Конституционный суд с требованием рассмотреть законность введения режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. По мнению лидера партии Андрея Нэстасе введение режима ЧП нарушает права и свободы молдаван, а правоохранительные органы незаконно штрафовали граждан, нарушающих карантин.

«Сложилось впечатление, что впавшие в отчаяние власти хотят заполнить недостатки в бюджете штрафами, назначенными направо и налево», – говорится в пресс-релизе «Платформы DA». В партии ссылаются на данные МВД, согласно которым за время введения режима ЧП в стране было выписано штрафов на 36 млн леев.

Не остались в стороне и социалисты – они подали жалобу от ПСРМ в Высший совет магистратуры с просьбой «констатировать дисциплинарные нарушения судей Конституционного суда Любы Шовы, Николая Рошки и Домники Маноле, начав дисциплинарное расследование и применив санкции в отношении этих судей путём прекращения их мандатов за нарушение присяги, поскольку они раскрыли тайну совещаний на выборах председателя Конституционного суда и допустили вмешательство в его деятельность». Жалобу опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook депутат-социалист Василий Боля.

В случае, если КС Молдовы решит, что получение кредита от Российской Федерации угрожает независимости Молдовы, правительству придётся направить в парламент проект бюджета для его сокращения на 4 млрд леев (€200 млн). Это означает отказ от ремонта дорог, невозможность субсидирования процентов по кредитам для предприятий, отказ от программы возмещения НДС предприятиям, система здравоохранения не получит 600 млн леев, не будут приняты меры по смягчению последствий засухи и многое другое. Судя по всему, оппозицию всё вышеперечисленное не волнует.

«В последнее время часто звучит на улицах фраза – чем хуже для народа, тем лучше для оппозиции. Денег только от МВФ не хватит на покрытие всех социальных статей расходов. Но негласной группировке Санду – Канду – Шор это как раз и выгодно. Им необходимо взбудоражить народ, доплатить мелкими евро-купюрами хулиганам и вывести их на площадь»,

– не сомневается молдавский журналист Николай Мельниченко.

По мнению молдавского политолога Корнелиу Чури, Конституционный суд – это инструмент в руках прозападной оппозиции против действующей власти и президента.

«Оппозиция попытается превратить КС во второе правительство, но с окончательным правом на вынесение решений. Смена главы Конституционного суда и последовавшее блокирование российского кредита – это часть сценария по усилению прозападной оппозиции в преддверии президентских выборов. Думаю, что борьба здесь не окончена, нужно подождать и увидеть, какими будут дальнейшие решения КС по ключевым вопросам»,

– считает политолог.