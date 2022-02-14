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Молдова: конец прозападных властей близок

14 февраля 2022, 11:45  •  365 • Украина
Каждый новый шаг команды Санду только ухудшает ситуацию
«Правительство Натальи Гаврилицы эксперты называют самым слабым, неудачным и даже глупым за всю историю Молдовы. А теперь появились важные индикаторы, указывающие – время этого правительства вышло. Оно не способно справиться с возникающими проблемами и нуждается в замене. Ни в одной отрасли не был зафиксирован прогресс, кроме получения грантов и кредитов. Получив абсолютную власть, Санду и её партия PAS проиграли все свои политические битвы и утратили главное – доверие граждан»,
– говорится в статье молдавского журналиста Сергея Ткача, опубликованной на его авторском сайте «Междуречье».
Всё, за что бралось новое правительство, завершилось полным крахом. Например, история с отставкой генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло: за несколько месяцев политической травли общественности не было представлено ни одного доказательства его вины. В итоге генпрокурор в глазах молдаван стал «мучеником за правду», отмечает автор.
Вторая проблема для всей страны, которую не в состоянии решить правительство Гаврилицы, – это газовый кризис. Мало того, что его никто не пытается решить, сегодня власти начали войну с «Газпромом» по поводу финансового аудита, демонстрируя свою некомпетентность и рискуя остаться без российского газа.
К газовой проблеме со дня на день добавятся проблемы, связанные с ростом тарифов на электроэнергию, что повлечёт за собой подорожание абсолютно всего, предупреждает журналист.
Первыми в стране не выдержали транспортники и объявили всеобщую забастовку, вызвав транспортный коллапс по всей Молдове. А автономная Гагаузия устроила настоящий административный бунт: делегация гагаузов отправилась в Москву, чтобы самим решить вопрос снижения цены на газ, в автономии сложилась катастрофическая ситуация. Поскольку Кишинёв вот уже второй год игнорирует Гагаузию, там решили ответить тем же, посчитав наилучшим вариантом действовать напрямую, в обход властей, что является «очень серьёзным звоночком для Санду».
«Если «Газпром» пойдёт навстречу гагаузским депутатам, репутации правительства будет нанесён чувствительный удар. Всем станет ясно, что с Москвой можно договориться. Но даже если цена для региона не будет снижена «Газпромом», всё происходящее станет позором для центральных властей»,
– считает Сергей Ткач.
По его мнению, прокатившиеся по стране показательные аресты экс-депутатов были затеяны с одной целью – отвлечь население от неудач правительства. При этом ничего не делается в дальнейшем расследовании «кражи века», никто больше не пытается вернуть в страну украденные миллионы.
Однако аресты не смогли отвлечь народ от скандалов, связанных с кадровой политикой как президента, так и её партии – родственникам и соратникам раздаются «хлебные» должности, не особенно скрывая родственные связи.
Всё это не могло не привести к утрате доверия граждан к правительству «хороших людей», и к президенту, обещавшей «хорошие времена». Нет ни хороших времён, ни хороших людей в правительстве, авторитет властей рушится на глазах, а опросы показывают, что оппозиционный блок коммунистов и социалистов уже опережает пропрезидентскую PAS. Однако левые силы пока молчат и выжидают: уже очень скоро на первый план выйдут требования отставки и эти требования обязательно поддержит население, уверен автор.
По мнению журналиста, западные партнёры постараются сохранить правительство Гаврилицы, хотя это правительство и тянет на дно весь проект PAS во главе с президентом. Вот только на скамейке запасных из прозападных лидеров никого нет. Ситуацию явно придётся разруливать новому послу США – команде Санду это не под силу, каждый их новый шаг только ухудшает ситуацию.
«Но в любом случае прогноз является неутешительным. Потому что существует ещё и внешний фактор международного противостояния. В беседах руководителей крупных стран и в документах по безопасности постоянно всплывает Молдова и военное российское присутствие в Приднестровье. Но глобальное противостояние, если перерастёт в военные действия, взорвёт и Молдову. С какой стороны ни посмотри, приходишь к выводу: наступил момент, когда Санду нужно приводить в порядок свои вещи. Потому что может случиться и так, что времени на упаковку чемоданов не будет»,
– делает вывод Сергей Ткач.
Соб. корр. ФСК

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