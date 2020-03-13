Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
Главная / Украина

Молдова: количество заразившихся COVID-19 растёт

13 марта 2020, 13:35  •  78 • Украина
В Кишинёве просят молдаван не ехать домой из Италии
В четверг, 12 марта, в Молдове выявили ещё двух человек, заражённых коронавирусом, оба они недавно вернулись из Италии.
Всего в Молдове на вечер 12 марта шесть подтверждённых случаев коронавируса, все они – у молдаван, прибывших из Италии, рассказала на брифинге в четверг министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну.
«В целом, отмечу, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика. Только в одном случае из тех, которые были подтверждены, в течение нескольких дней сохраняется средняя степень тяжести»,
– отметила министр.
В четверг Игорь Додон ещё раз обратился к населению страны с призывом не поддаваться панике и соблюдать все карантинные мероприятия.
«Власти готовы к развитию любых сценариев. У нас достаточно специалистов, врачей, площадей, оборудования и лекарств для всех сценариев, в том числе оборудования для поддержки дыхания пациентов. У нас хорошее взаимодействие с ВОЗ – нам предоставляют всё необходимое. Мы установили хорошие контакты: Китай выразил открытость. Они готовы помочь нам и оборудованием, и всем необходимым»,
– заявил Игорь Додон 12 марта.
По его словам, готова помочь Молдове и Россия, потому что в Молдове более сложная ситуация – страна граничит с Евросоюзом. Президент отметил, что в Москву уже отправлен список того, в чём нуждается молдавская медицина. Кроме того, обещал помочь и Всемирный банк. Ситуация отличается от других стран тем, что у Молдавии очень тесные связи с Италией, которая сегодня занимает второе место в мире по количеству заразившихся коронавирусом и первое место по смертности от него.
По словам министра внутренних дел Павла Войку, за последние три дня резко уменьшилось количество лиц, въезжающих в Молдавию из Евросоюза, однако увеличилось количество тех, кто приезжает из Украины. Оказалось, что часть молдаван решили ехать домой из Италии через Украину, чтобы не попасть в карантин.
Однако парламент уже утвердил поправки в закон, ужесточающие наказание за несоблюдение карантинных мер вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
Закон пока не вступил в силу, но вступит в ближайшие дни. А наказывать уже есть кого – 12 марта из карантина сбежала женщина с ребёнком, которые находились в больнице с подозрением на коронавирус. Женщину нашли с помощью полиции и вернули в больницу, попутно отправив в карантин тех, с кем она успела пообщаться за время своего побега.
Обратился президент и к тем молдаванам, которые остались в Италии.
«Уважаемые сограждане, мы вас ждём дома, но рекомендуем оставаться там, где вы находитесь. Не пытайтесь сейчас вернуться домой. В транзитных зонах вы можете попасть в карантин на несколько недель»,
– сказал Игорь Додон.
Однако в ближайшее время Молдову ждёт ещё одно испытание – в апреле будет большой христианский праздник Пасха, на который традиционно все молдавские гастарбайтеры приезжают домой. Таких молдаван будут не просто тысячи, а десятки тысяч, что станет настоящей проблемой.
«Мы не сможем остановить порядка 50 тысяч молдаван, которые вернутся домой на Пасху и Родительский день. Это наши граждане и мы не можем запретить им въезд в страну. Но мы должны принять меры, чтобы выявить больных и изолировать их. Надо признать, что власти многое сделали, закрыли учебные заведения, запретили массовые мероприятия. Но я пока не вижу, чтобы что-то делалось для подготовки к наплыву молдавских мигрантов на пасхальные праздники»,
– предупреждает политолог Роман Михэеш.
Тем временем правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам, в том числе и гражданам Молдавии. Собирается закрыть 70% своих пропускных пунктов на границе и соседняя Украина, планируется, что на границе с Молдовой останутся работать всего три КПП.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 08:35
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
13 марта 2020, 08:35
Отсчет конца Украины, похоже, пошел
13 марта 2020, 00:35
Эксперт объяснил, почему националисты «вытирают ноги» об украинскую власть
12 марта 2020, 20:35
Выдворяемые из Польши украинские нелегалы жалуются на «жестокость Варшавы»
12 марта 2020, 15:35
Украинские стратеги в печали и отчаянии: Черное море стало русским, НАТО не спешит помогать
12 марта 2020, 21:35
Киевская власть получила хорошую оплеуху от неонацистов – эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
09 марта 2020, 11:35
На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе
10 марта 2020, 07:35
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Россия справится с обвалом цены на нефть
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям"
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
11 марта 2020, 19:30
«Не мог предотвратить наезд»: водителя, сбившего насмерть кировского «пьяного мальчика», экспертиза считает невиновным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.