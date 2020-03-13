Молдова: количество заразившихся COVID-19 растёт

В Кишинёве просят молдаван не ехать домой из Италии

В четверг, 12 марта, в Молдове выявили ещё двух человек, заражённых коронавирусом, оба они недавно вернулись из Италии.

Всего в Молдове на вечер 12 марта шесть подтверждённых случаев коронавируса, все они – у молдаван, прибывших из Италии, рассказала на брифинге в четверг министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну.

«В целом, отмечу, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика. Только в одном случае из тех, которые были подтверждены, в течение нескольких дней сохраняется средняя степень тяжести»,

– отметила министр.

В четверг Игорь Додон ещё раз обратился к населению страны с призывом не поддаваться панике и соблюдать все карантинные мероприятия.

«Власти готовы к развитию любых сценариев. У нас достаточно специалистов, врачей, площадей, оборудования и лекарств для всех сценариев, в том числе оборудования для поддержки дыхания пациентов. У нас хорошее взаимодействие с ВОЗ – нам предоставляют всё необходимое. Мы установили хорошие контакты: Китай выразил открытость. Они готовы помочь нам и оборудованием, и всем необходимым»,

– заявил Игорь Додон 12 марта.

По его словам, готова помочь Молдове и Россия, потому что в Молдове более сложная ситуация – страна граничит с Евросоюзом. Президент отметил, что в Москву уже отправлен список того, в чём нуждается молдавская медицина. Кроме того, обещал помочь и Всемирный банк. Ситуация отличается от других стран тем, что у Молдавии очень тесные связи с Италией, которая сегодня занимает второе место в мире по количеству заразившихся коронавирусом и первое место по смертности от него.

По словам министра внутренних дел Павла Войку, за последние три дня резко уменьшилось количество лиц, въезжающих в Молдавию из Евросоюза, однако увеличилось количество тех, кто приезжает из Украины. Оказалось, что часть молдаван решили ехать домой из Италии через Украину, чтобы не попасть в карантин.

Однако парламент уже утвердил поправки в закон, ужесточающие наказание за несоблюдение карантинных мер вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Закон пока не вступил в силу, но вступит в ближайшие дни. А наказывать уже есть кого – 12 марта из карантина сбежала женщина с ребёнком, которые находились в больнице с подозрением на коронавирус. Женщину нашли с помощью полиции и вернули в больницу, попутно отправив в карантин тех, с кем она успела пообщаться за время своего побега.

Обратился президент и к тем молдаванам, которые остались в Италии.

«Уважаемые сограждане, мы вас ждём дома, но рекомендуем оставаться там, где вы находитесь. Не пытайтесь сейчас вернуться домой. В транзитных зонах вы можете попасть в карантин на несколько недель»,

– сказал Игорь Додон.

Однако в ближайшее время Молдову ждёт ещё одно испытание – в апреле будет большой христианский праздник Пасха, на который традиционно все молдавские гастарбайтеры приезжают домой. Таких молдаван будут не просто тысячи, а десятки тысяч, что станет настоящей проблемой.

«Мы не сможем остановить порядка 50 тысяч молдаван, которые вернутся домой на Пасху и Родительский день. Это наши граждане и мы не можем запретить им въезд в страну. Но мы должны принять меры, чтобы выявить больных и изолировать их. Надо признать, что власти многое сделали, закрыли учебные заведения, запретили массовые мероприятия. Но я пока не вижу, чтобы что-то делалось для подготовки к наплыву молдавских мигрантов на пасхальные праздники»,

– предупреждает политолог Роман Михэеш.

Тем временем правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам, в том числе и гражданам Молдавии. Собирается закрыть 70% своих пропускных пунктов на границе и соседняя Украина, планируется, что на границе с Молдовой останутся работать всего три КПП.