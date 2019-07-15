Молдова хвалит США, а США хотят реформы… и побыстрее

Представитель Госдепа США с визитом в Кишинёве

В Кишинёв прибыл с двухдневным визитом заместитель госсекретаря по политическим вопросам в Государственном департаменте США Дэвид Хейл. В ходе визита Хейл встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном и с премьер-министром Майей Санду.

«Обсудили многие вопросы, касающиеся развития двустороннего стратегического диалога. Поблагодарил американскую сторону за финансовую помощь и значительную поддержку, оказанную Республике Молдова в различных сферах на протяжении 27 лет независимости», – прокомментировал Додон встречу на своей странице в социальной сети Facebook.

Президент заверил представителя Госдепа США в том, что в Молдове остаются в силе все международные соглашения, подписанные ранее, в том числе, с Евросоюзом.

«Кроме того, призвал США поддержать наши усилия по укреплению постоянного международно-признанного нейтралитета нашей страны. Обсудил с господином Хейлом перспективы урегулирования приднестровской проблемы. Отметил, что мы по-прежнему высоко оцениваем перспективы процесса в формате «5+2» и роль США и остальных участников переговоров», – отметил глава государства.

Затем с представителем Государственного департамента США встретилась и Майя Санду.

«Сегодня, как никогда, нам нужна поддержка США в борьбе с коррупцией, отмыванием денег, контрабандой на региональном уровне. Нынешнее правительство обладает политической волей, чтобы остановить беззаконие и нелегальные схемы», – заявила Санду после переговоров на совместной пресс-конференции с Дэвидом Хейлом. Не совсем ясно только, для чего волевому правительству Молдовы нужны «как никогда» Штаты, особенно в свете борьбы с контрабандой «на региональном уровне». Америка не граничит с молдавским государством. Хотя, возможно, Санду имела в виду соседку – Украину, которая находится под контролем США. Тогда пассаж про «региональный уровень» понятен – из Украины действительно потоком идёт контрабанда через Молдову, например, из той же «Янтарной республики». Но что-то незаметно было, чтобы США как-то с этим боролись на Украине.

Санду подчеркнула, что Соединённые Штаты были и остаются стратегическим партнёром для Молдовы, которая «стремится стать свободной и демократической». Также глава правительства Молдовы напомнила, что, начиная с 1992 года, «США предоставили Молдове финансовую помощь в размере $1,4 млрд, отремонтировали 96 км дорог и построили 10 ирригационных систем».

Хейл в свою очередь отметил, что необходимо побыстрее внедрять реформы, чтобы «все граждане могли воспользоваться преимуществами экономического роста и европейской интеграции». И пообещал, что Соединённые Штаты будут всячески «помогать и поддерживать молдавское правительство в борьбе с отмыванием денег и коррупцией, обеспечении энергетической безопасности и независимой прессы».

Казалось бы – всё просто замечательно, стороны довольны собой и друг другом. Однако эксперту Молдавского института экономического анализа и консалтинга Дмитрию Фурнике всё это не очень нравится.

«Государственный Департамент США нагло вмешивается в дела иностранных государств по всему миру и Молдова не стала исключением. С помощью так называемой soft power или «мягкой силы», американские стратеги формируют лояльные политические партии в странах Восточной Европы и не только. После лояльности данные политические силы переходят в разряд подконтрольных», – прокомментировал политолог молдавскому изданию «Эхо» приезд сотрудника Госдепа в Кишинёв.

По его мнению, раньше американцы делали ставку на Демократическую партию Молдовы, теперь – на блок ACUM.

«Очень хочется, чтобы Молдова действительно сохранила нейтралитет и не стала разменной монетой в кармане политических шулеров из США» – подчеркнул Дмитрий Фурника.