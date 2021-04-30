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Молдова: Хаос на фоне пандемии

30 апреля 2021, 03:05  •  69 • Украина
В подобной ситуации страна оказалась впервые за все годы своей независимости
Подписав вечером 28 апреля указ о роспуске парламента, президент Молдовы Майя Санду оставила страну без парламента и дееспособного правительства на фоне всё углубляющихся экономического и политического кризисов и в условиях тяжёлой эпидемиологической ситуации. Уже через пару недель в стране начнётся ожесточённая предвыборная кампания, во время которой всем будет не до вакцинации населения и спасения экономики.
«У нас нет ни правительства, ни парламента, у нас президент проявляет недопустимую пассивность. Плюс к этому пандемия добавляется, экономический кризис добавляется. В таком хаосе Молдова еще не была. Поэтому сказать, как и что будет очень сложно. Ситуацию, которая сложилась в Молдове можно назвать не иначе как хаос на грани полнейшего абсурда»,
– считает экс-судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский.
По мнению юриста Павла Мидригана, в такой ситуации Молдавия оказалась впервые за все годы своей независимости, и сегодня, действительно, никто не может предсказать, чем всё это закончится.
«Образовался правовой вакуум. Когда что-то отменяют, мы возвращаемся к периоду до введения этого режима. Но тогда были совершенно другие меры, гораздо слабее, чем эти. Пандемия никуда не делась, а с какими мерами мы проснёмся завтра, никто не знает»,
– прокомментировал ситуацию Мидриган.
Он напомнил, что в ближайшие дни соберётся Национальная комиссия по чрезвычайному положению в здравоохранении и решит, как Молдова будет дальше справляться с пандемией.
К тому же непонятно, где взять деньги на выборы и кто может их выделить, отметил юрист. В стране и правительство, и парламент – недееспособные, они не могут вносить изменения в бюджет.
А эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер уверен – произошедшие в последние дни события в Молдавии можно назвать «окончательной победой Запада».
«Решения от 28 апреля можно рассматривать в качестве конституционного переворота. Конституционный суд используется как политическое оружие, он в принципе не мог рассматривать постановления парламента (только законы). Зато у него есть медийное и силовое прикрытие Запада. Например, румынский Конституционный суд накануне выразил солидарность молдавскому»,
– цитирует Брутера газета «Молдавские ведомости».
Эксперт не сомневается – на досрочных парламентских выборах сторонники Майи Санду получат большинство, а левые силы проиграют.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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