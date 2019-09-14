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Молдова и Приднестровье: узел проблем

14 сентября 2019, 14:09  •  93 • Украина
Двойные стандарты: Кишинёв не желает признавать одни переговоры с ПМР международными, другие же – наоборот
В Тирасполе в офисе Миссии ОБСЕ состоялась ещё одна встреча министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева с вице-премьером Молдавии по реинтеграции Василием Шовой. Поскольку на предыдущей встрече не удалось найти решения ни по одному из вопросов, решили провести встречу в присутствии международных наблюдателей.
Самый главный вопрос, требующий немедленного решения, – это блокирование счетов приднестровских предприятий молдавскими банками.
Однако и эта встреча не принесла разрешения проблемы.
После встречи Виталий Игнатьев рассказал журналистам, что у Тирасполя и Кишинёва совершенно разные данные по количеству открытых счетов приднестровских предприятий в банках Молдовы.
«По данным Приднестровского республиканского банка, который выдаёт разрешения на открытие таких счетов на территории Молдовы, таких предприятий всего 25, а не сотни, как утверждает молдавская сторона», – отметил он.
Напомним, в Кишинёве уверяют, что в молдавских банках открыто более четырёхсот счетов приднестровских предприятий.
Игнатьев сообщил, что «молдавская сторона открыто и спокойно признаёт наличие проблем с закрытием счетов приднестровских предприятий».
«В этой связи отрадно, что международные партнёры понимают крайне оперативный и острый характер проблемы. Её необходимо решать скорейшим образом», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ПМР.
Также министр сообщил, что 16 сентября будет проведено заседание экспертной подгруппы по банковскому взаимодействию, и он возлагает большие надежды на то, что на этом заседании удастся сдвинуть решение проблемы с мёртвой точки.
«Нам гарантировали, что приедут представители Национального банка Молдовы, который является регулятором. Судя по всему, действия по закрытию корреспондентских счетов носят централизованный характер, и Национальный банк Молдовы о них хорошо осведомлён. Поэтому я надеюсь, что приднестровским и молдавским специалистам удастся прийти к общему знаменателю», – пояснил Виталий Игнатьев.
Стороны обсудили и другие актуальные вопросы – инциденты с земельными спорами, вопросы телекоммуникаций, участия автотранспорта непризнанной Республики в международном дорожном движении, а также вопросы, связанные с уголовными делами в рамках политического конфликта.
По одному вопросу удалось всё же прийти к единому мнению и теперь одной проблемой в отношениях между Молдовой и Приднестровьем будет меньше. С понедельника, 16 сентября, должностные лица Молдовы смогут свободно пересекать границу с Приднестровьем, раньше для этого требовалось письменное уведомление.
«С 16 сентября этот режим будет свободным. Пока как первый шаг для всех должностных лиц для частных поездок и транзита через приднестровский регион. Надеюсь, что этот механизм будет функциональным, и нам не придётся вводить какие-то новые меры», – прокомментировал это известие молдавский вице-премьер.
Виталий Игнатьев также сообщил журналистам, что молдавская сторона, наконец, признала, что существует проблема политически мотивированных уголовных дел, хотя в Кишинёве отказываются называть их словом «политические», предпочитая говорить «связанные с неурегулированным приднестровским конфликтом». Этот вопрос представители Тирасполя поднимают на всех встречах сторон, поскольку это одна из составляющих урегулирования конфликта.
«Нас проинформировали, что есть некий запрос в генпрокуратуру Молдавии, и возможно, это сдвинет с мёртвой точки весь процесс. Это действительно важно, так как уголовных дел много, и они мешают свободе передвижения, угрожают личной безопасности наших граждан», – отметил Игнатьев.
Однако спор по всем остальным вопросам не закончился даже после завершения официальной встречи в офисе Миссии ОБСЕ и был продолжен за стенами Миссии.
По мнению Василия Шовы переговоры между Молдовой и Приднестровьем – это внутреннее дело Молдовы, поэтому переговоры нельзя считать международными. Виталий Игнатьев напоминает, что ПМР – отдельное государство, пусть пока и не признанное, поэтому переговоры между Тирасполем и Кишинёвом следует вести в формате международных. Это один из тех вопросов, по которому стороны вряд ли смогут прийти к единому мнению…
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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