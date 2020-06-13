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Молдова и ОБСЕ против миротворцев в Приднестровье

13 июня 2020, 15:00  •  159 • Украина
«ОБСЕ ставит под сомнение необходимость миротворческой миссии»
Представители Приднестровской республики в Объединённой контрольной комиссии (ОКК) опубликовали заявление «о попытках разрушения молдавскими коллегами механизмов миротворческой операции, установленных соглашением 1992 года».
В Тирасполе встревожены тем, что в последнее время Кишинёв всё дальше отходит «от тех принципов мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе, которые были установлены Соглашением от 21.07.1992 года», цитирует текст заявления приднестровское информационное агентство «Новости Приднестровья».
Особенно это стало заметно в условиях пандемии коронавируса, когда молдавская сторона в одностороннем порядке пытается изменить ситуацию в зоне конфликта, отказываясь от выполнения взятых на себя ранее обязательств. Кишинёв пытается изменить сам принцип миротворческой деятельности, забывая, что только благодаря миротворческим силам в регионе 28 лет не льётся кровь, напоминают представители ПМР в ОКК.
«Молдавская делегация, вопреки всем нормам Соглашения от 1992 года, предпочитает говорить языком ультиматумов. Все участники работы ОКК за последние годы не раз и не два были свидетелями того, как молдавская делегация объявляла, что ничего, кроме предлагаемого ею вопроса, в повестку дня заседаний Комиссии она обсуждать не будет, а затем просто блокировала работу этого руководящего органа миротворческой операции»,
– говорится в заявлении.
Также за последние пять лет молдавская сторона 949 раз заблокировала выезд военных наблюдателей на посты военных ПМР, несущих службу в Зоне безопасности с 1992 года. Не допускаются наблюдатели и в вооружённые формирования Молдавии, которые дислоцируются в Зоне безопасности, и на молдавские посты на границе Приднестровья и Молдовы.
Отказываются представители Молдавии и подписывать доклады Объединённого военного командования, в текущем году уже поставлен своеобразный «рекорд» – 11 неподписанных докладов и 40 неподписанных актов, что также противоречит Соглашению от 1992 года.
Обвиняют в Тирасполе и представителей миссии ОБСЕ, чья информация всё чаще и чаще становится предвзятой и однобокой.
«Собираемые по просьбе молдавской стороны сотрудниками миссии сведения лишь разжигают конфликтность, создавая неверное и стратегически опасное впечатление о якобы дисфункции миротворческих механизмов»,
– отмечается в заявлении.
Особенную озабоченность в Тирасполе вызывает тот факт, что сотрудники миссии ОБСЕ пытаются не только дискредитировать эффективность механизма военных наблюдателей, но и поставить под сомнение необходимость миротворческой миссии, которая вот уже почти 30 лет обеспечивает мир в регионе.
Соб. корр. ФСК
На фото. Миротворцы в Приднестровье, источник – ИА «Новости Приднестровья»

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