Молдова и её затянувшийся кризис

Годы самоутверждения независимого государства Республика Молдова стали временем реформ. Это период демонтажа социалистической экономики и перевода её на рельсы рыночных отношений, изменений в социально-культурной, этнонациональной, религиозной сферах жизни общества. Образ жизни людей стал изменять их менталитет и практики социальных отношений, а политические преобразования были для многих "сферой надежд и ожиданий".

Политические круги Молдовы разобщены, у них нет единой стратегии развития государства. Многие партии, популистски используя настроения электората, выдвигают главную цель: "Евроинтеграция страны и достижение базовых социальных стандартов ЕС". При этом конкретизация путей достижения этих целей заменяется обещаниями быстрого и всеобщего роста благосостояния людей, свободного передвижения в рамках Евросоюза, предоставлением широких возможностей и условий для саморазвития личности.

Однако политическая практика абсолютно расходится с программами партий. Социальная напряжённость выливается в массовые марши протеста. Доверие населения к власти резко снизилось. В обществе произошло стремительное социальное расслоение, дезинтеграция социальных групп и институтов, дезориентация управления во всех уровнях и звеньях. За годы независимости в Молдове смена министров и управленцев всех уровней стала регулярной; дважды изменялась даже территориальная структура страны (районы – уезды – районы). Спонтанные, недостаточно обоснованные политические реформы в Молдове привели к обострению политических и этнических конфликтов в стране. Они закончились вооружённым противоборством и разделом её на два региона (правобережный и левобережный – Приднестровье). Демонстрации, митинги, социальные марши протеста, избирательные кампании выступили "детонатором" в разрядке социальной напряжённости, политической самоидентификации населения, временной, социальной интеграции общества.

Несмотря на щедрые популистские обещания, президентство Санду не сулит ничего хорошего молдавскому обществу, поскольку будет сопровождаться болезненными и далеко не всегда оправданными реформами. Уже первые заявления в качестве президента Санду привели к обострению политической напряжённости в обществе. Среди них:

– о необходимости вывода российских войск из Приднестровья. Вначале имелась в виду оперативная группа российских войск, но затем прозвучал призыв о переформатировании российской миротворческой миссии в гражданскую под эгидой ОБСЕ;

– о проведении досрочных парламентских выборов, поскольку, по мнению Санду, нынешний состав парламента представлен преимущественно коррупционерами, "людьми Плахотнюка";

– об отставке правительства Кику, якобы провалившего борьбу с пандемией и не способного самоочиститься от коррупции.

Подобные скоропалительные заявления вызвали естественное противодействие со стороны политической оппозиции. Умелое политическое маневрирование партии социалистов и их союзников поставило Санду в сложное положение.

Таким образом, провозгласив себя гарантом "народного единения", Санду на самом деле усугубила конфликтные процессы в обществе на фоне дальнейшего ухудшения социально-экономической обстановки.

На сегодняшний день в Молдове сложилось своего рода двоевластие, когда избранная в качестве президента Санду лишена реальных полномочий, а расчёты на то, что парламент под впечатлением её победы займёт пропрезидентскую позицию, не оправдались.

Внешнеполитические акции Санду свидетельствуют о её намерении переориентировать вектор внешней политики Молдовы в пользу коллективного Запада, тем самым нарушив хрупкий разновекторный баланс, сложившийся при Додоне. Об этом свидетельствуют первые зарубежные встречи Санду: с президентом Румынии Йоханнисом 29 декабря 2020 года, с президентом Украины Зеленским 12 января 2021 года, с высшими функционерами ЕС 19 января 2021 года, с президентом Франции Макроном 5 февраля 2021 года.

Особую роль при этом занимают отношения Молдовы и Румынии. Сделанные лидерами двух государств заявления в ходе официального визита 29 декабря 2020 года румынского лидера Йоханниса свидетельствуют об их намерении к ускорению стратегического сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности (энергетике, дорожной и железнодорожной инфраструктурах, коммуникациях и др.), конечной целью которого может стать создание неформальной конфедерации.

В последние годы Румыния во внешнеторговом обороте Молдовы уверенно заняла первое место, вкладывая в Молдову значительные прямые инвестиции. Бухарест активно осваивает также информационное пространство Молдовы с целью формирования прорумынского общественного мнения в Молдове. Взаимодействие Бухареста и Кишинёва развивается и по военной линии. В 2016 году между Румынией и Молдовой был подписан договор о военном сотрудничестве, чем было положено начало постепенной интеграции вооружённых сил двух стран. В этом заинтересованы прежде всего США, рассматривающие Румынию в качестве одного из своих форпостов на Балканах. В мае 2016 года в Румынии на базе Девеселу была развёрнута американская батарея ПРО (THAAD), в январе 2021 года американцы разместили на авиабазе Кымпия-Турзий в Румынии (на модернизацию которой потратили 40 млн долл.) разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

Свой первый официальный визит 12 января 2021 года в качестве президента Санду совершила в Киев. Среди вопросов, обсуждавшихся на встрече с Зеленским, – проблема безопасности региона и взаимодействие по ускорению евроинтеграции соответствующих стран. Фактически оба лидера подтвердили готовность присоединиться к продвигаемой Вашингтоном идее о создании на антироссийской основе оси Варшава – Бухарест – Кишинёв – Киев с дальнейшим подключением к ней Прибалтийских республик. Цель коалиции – активное противодействие политике России на восточноевропейском пространстве и Балканах. Пока же Молдова, Грузия и Украина намерены углублять сотрудничество в рамках Восточного партнёрства – проекта, запущенного ЕС в 2009 году с целью максимального сближения с рядом постсоветских республик, при этом не гарантирующего их вступления в Европейский союз.

Ближайшей целью совместных действий Кишинёва и Киева может стать усиление давления на Приднестровье. Санду заявила, что у неё есть некий план по урегулированию приднестровского конфликта: "Мы хотим продолжить меры по сближению людей с обоих берегов Днестра. Мы должны сделать так, чтобы люди с левого берега Днестра в один прекрасный день увидели, что качество жизни на правом берегу лучше. Надо, чтобы все люди захотели решения этого вопроса. И конечно, мы должны бороться с контрабандой и коррупцией". На деле это будет означать попытку усиления ограничительных мер против Приднестровья с целью нагнетания социальной напряжённости в республике, противопоставления руководства и населения непризнанной республики. Одновременно будет продолжаться политика по фактическому блокированию молдавской делегацией деятельности Объединённой контрольной комиссии (ОКК). Параллельно с Кишинёвом давление на российский миротворческий контингент в Приднестровье усилит Киев, рассматривающий его как угрозу безопасности для Украины.

Подобная политика получит поддержку администрации Байдена и руководства НАТО, развитие отношений с которой станет одним из приоритетов внешней политики Санду, несмотря на формально нейтральный статус государства. Симптоматично, что ряд молдавских экспертов, в частности Виорел Чиботару и Виктор Жосу, оценивают устремления Молдовы в НАТО как "приоритетные". Чиботару, в частности, подчеркнул, что Конституцию Молдова принимала в 1994 году, когда в мире была совершенно иная геополитическая конъюнктура, соответственно, с его точки зрения, нейтральный статус Молдовы явно устарел.

Что касается российско-молдавских отношений, то Санду ограничилась заявлениями о том, что она выступает за конструктивные отношения с Россией. "Конструктивность" в её интерпретации должна выражаться в восстановлении молдавского экспорта в Россию, решении вопроса социальной защищённости трудовых мигрантов, работающих в России, а также урегулировании проблемы приднестровского конфликта. При этом Санду уже поставила под сомнение целесообразность участия Молдавии в ЕАЭС, подчеркнув, что для республики достаточно действующего договора о свободной торговле со странами СНГ.

В целом зависимость Санду от западных структур потребует от неё выполнения взятых на себя обязательств: ускорения движения Молдовы в сторону Запада, усиления давления на российскую миротворческую миссию, внедрения в стране западных ценностей (мультикультурализма, доктрины толерантности, легализации ЛГБТ и др.). Но для реализации этих целей Санду необходимо лояльное прозападное большинство в законодательном органе.

Долговременным фактором ухудшения отношений между Молдовой и Приднестровьем является нежелание Кишинёва выполнять взятые на себя обязательства в рамках Берлинского протокола (подписан 3 июня 2016 года), впоследствии дополненных Венским (2017 год) и Римским (2018 год) протоколами. Речь идёт о создании Кишинёвом условий для предоставления услуг в сфере связи и телекоммуникаций; налаживании межбанковского взаимодействия; прекращении уголовных дел в отношении должностных лиц Приднестровья; обеспечении участия в международном дорожном движении транспортных средств из Приднестровья; установлении механизма гарантий исполнения договорённостей; обеспечении использования за рубежом дипломов о высшем образовании, выдаваемых в Приднестровье.

Таким образом, сложившаяся политическая ситуация в республике свидетельствует о том, что Запад при помощи Санду настроен на то, чтобы взять Молдову под свой контроль, встроить Кишинёв в ось Украина – Румыния – Польша с подключением Прибалтийских республик на антироссийской основе. В подобной ситуации вероятно усиление давления на Приднестровье – вплоть до провокаций. Это обусловливает неизбежность нарастания политической напряжённости в республике в ближайшей перспективе, учитывая, что население Молдовы по-прежнему разделено фактически поровну на сторонников евроинтеграции и сближения с Евразийским союзом. В подобной ситуации российская политика в отношении Кишинёва должна быть увязана в первую очередь с его действиями в отношении Приднестровской Молдавской Республики.

Таковы лишь основные проблемы молдавского общества, которые разрушили социальную интеграцию, привели к неустойчивости и изменчивости в ментальности социальных групп. Политическая система современной Молдовы переживает сложный период становления. Затянувшийся кризис имеет много причин: экономическая нестабильность, высокий уровень миграции, отсутствие опыта партийного строительства и политических взаимоотношений в рыночных условиях и в политическом мультипартийном поле, кризис в подготовке профессиональной политической элиты и управленцев и т. д. Как быстро и с какой мерой эффективности страна преодолеет этот период, предсказать весьма сложно.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".