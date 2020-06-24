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Молдова: Грустные итоги отказа от статуса Молдавской ССР

24 июня 2020, 17:00  •  22 • Украина
Главная задача – восстановить разрушенное за тридцать лет независимости
Во вторник, 23 июня, Молдавия отмечала 30-летие со дня принятия Декларации о суверенитете.
«Этот документ является обязательным условием существования молдавской государственности, а дни и годы суверенитета и независимости современного молдавского государства должны отсчитываться именно с 23 июня 1990 года»,
– говорится в обращении президента Молдовы Игоря Додона по поводу знаменательной даты.
Одновременно с Декларацией о суверенитете молдавский парламент принял и протокол о признании незаконным пакта Молотова-Риббентропа, о чём сегодня не хотят вспоминать в Кишинёве, зато часто вспоминают в Тирасполе. Ведь именно принятием этого протокола Молдавия дала юридическое право Приднестровью заявить о своей независимости. Президент ПМР Вадим Красносельский в прошлом году обратился к президенту Молдовы Игорю Додону с просьбой дать оценку принятия Декларации о суверенитете и протокола о признании пакта Молотова-Риббентропа незаконным, ответа пока нет.
И если по поводу Декларации в день 30-летия было сказано много, о протоколе вновь позабыли.
«Исходя из опыта последних трудных лет, через которые прошла Молдавия, я осознал, что стране нужен ряд новых подходов во внутренней и внешней политике, нужны очень твёрдые руководящие принципы, чтобы исправить ущерб, нанесённый олигархией, а чтобы сама олигархия в итоге была свергнута. Выражаю также надежду на то, что мы с гражданами мыслим одинаково, то есть я выбрал верный путь в политике, и теперь мы вместе смотрим в будущее с теми же надеждами и ожиданиями»,
– достаточно оптимистично настроен глава государства.
Поздравил молдаван с юбилеем принятия Декларации и премьер-министр Молдовы Ион Кику. Только вот поздравление его получилось не столько оптимистичным, сколько грустным. И это понятно – если сравнивать то, какой Молдова была 30 лет назад, сразу после отказа от статуса Молдавской ССР, с тем, во что превратилась страна сегодня, становится реально грустно.
«Спустя 30 лет следует сделать выводы, что удалось сделать лучше, что – хуже, и с извлечёнными уроками двигаться дальше. Сегодня ВВП страны ниже, чем при советской власти, ниже показатели в пищевой промышленности и животноводстве, потеряны заводы, производящие машины и компьютеры. Системы здравоохранения и образования живут на основе инфраструктуры, построенной до 1990 г. Наши родители, бабушки и дедушки знали, как строить заводы и фабрики, школы и университеты, детские сады и больницы, железные дороги и шоссе, знали, как объединить усилия и работать бок о бок на благо себя и общества. Пришло время признать, что мы так и не стали такими же сплочёнными. Мы разделены и измучены внутренними конфликтами»,
– признал Ион Кику.
По его мнению, объединяет молдаван «гораздо больше, чем разделяет».
«Нас объединяют неотремонтированные дороги, старые школы и стареющие больницы. Нас объединяет грусть отъезда детей, которые не верят, что Молдова может быть такой же развитой, как другие страны. Поэтому настало время отложить в сторону всё, что нас разделяет, и вместе восстанавливать Молдову»,
– уверен глава правительства.
Таким образом, через 30 лет независимости главная задача, стоящая перед страной, – исправить всё, что разрушили и натворили за эти 30 лет.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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