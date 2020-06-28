Молдова: грустные итоги ассоциации с ЕС

Шесть лет назад Молдавия променяла российский рынок на обещания о красивой жизни

В субботу в Кишинёве отмечали шестую годовщину со дня подписания Договора об ассоциации с Евросоюзом. Шесть лет назад это событие воспринималось в Молдове как настоящая победа – будущее молдаван выглядело заманчивым, как на обложках западных глянцевых журналов.

Спустя шесть лет дата эта выглядит совсем не праздничной, а скорее грустной – за прошедшие годы Молдова не получила от этого подписанного документа почти ничего.

Зато, получив ассоциацию с Евросоюзом, страна потеряла огромный российский рынок. А получила – дешёвую пивную продукцию (пивом это назвать нельзя) и западные полуфабрикаты, которую в Евросоюзе производят как еду для стран третьего мира. а ещё – рычаги давления на Кишинёв.

Европейская же благополучная жизнь с каждым годом становится для простых молдаван всё дальше и призрачнее.

Зато потери – реальные и конкретные – почувствовали многие, особенно молдавские производители, которые десятилетиями были ориентированы на российский рынок. Молдавия торговала с Россией без пошлин – действовало Соглашение о Зоне свободной торговли в СНГ, и это было очень выгодно молдавским производителям. После подписания Молдавией Соглашения об ассоциации с ЕС торговые и экономические отношения с Россией стали ухудшаться, а молдавским производителям пришлось платить на таможне. И только в прошлом году стараниями президента Игоря Додона удалось вернуть на российский рынок часть молдавской продукции.

Да и сам президент Молдовы не питает иллюзий насчёт «европейских» перспектив страны.

«У Европейского Союза свои проблемы. Есть страны, которые годами стоят с чёткой перспективой вступления в ЕС, но до сих пор не присоединились. В условиях этой пандемии мы увидели определённые вещи, которые вскрыли все проблемы в функционировании ЕС»,

– считает глава государства.

Зато на Востоке, по мнению Додона, куда больше экономических преимуществ – это и огромный рынок, и энергоресурсы, и рабочие места для молдаван.

Игорь Додон успокоил всех сторонников евроинтеграции, пообещав «не поднимать вопрос о денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС», отметив, что «в этом Соглашении есть свои плюсы».

Напомним, все молдавские власти, вне зависимости от партии, всегда уверяли о «приверженности евроинтеграции» и обещали выполнять условия Соглашения. И действующий президент и правительство не являются исключением. Однако они хотя бы делают попытки вернуть былое сотрудничество с Россией, что так не нравится «проевропейской» оппозиции. Зато приносит уже явные и ощутимые плоды населению страны.