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Молдова готовится к выборам парламента

06 января 2019, 01:09  •  16 • Украина
Спектр предпочтений молдавских избирателей
Компания социологических исследований IMAS в преддверии парламентских выборов в Молдове, которые состоятся 24 февраля 2019 года, прогнозирует, что только четыре партии – из 45, официально зарегистрированных в министерстве юстиции этой небольшой республики с населением менее 3 миллионов человек, – смогут попасть в парламент. Это Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), поддерживающая президента Игоря Додона; Демократическая партия, которую содержит «самый влиятельный человек Молдовы» Влад Плахотнюк; партия «Действие и солидарность» (лидер – Майя Санду) и партия «Платформа "Достоинство и правда"» («Платформа ДА»), возглавляемая Андреем Нэстасе. Две последние партии выступают на выборах одним блоком ACUM.
Пока что, согласно опросам, лидирует в этом списке Партия социалистов – 29%. На втором месте Демпартия, которая по популярности отстаёт от социалистов на 12%, хотя её представители утверждают, что за последние четыре года численность их сторонников увеличилась в четыре раза. «Действие и солидарность» может рассчитывать на 9,8% (это на 6% меньше, чем год назад), «Платформа ДА» – на 8,9%, но если считать их действующими в блоке, они опережают партию Плахотнюка.
Социологический опрос, проведённый несколько ранее Международным республиканским институтом (США), выявил наибольшую популярность среди молдавских политиков Игоря Додона (27%) по сравнению с его главными оппонентами – действующим премьер-министром Павлом Филипом и олигархом Владом Плахотнюком (оба по 6%, оба – Демократическая партия).
Действия президента Додона одобряют и не одобряют одинаковое количество граждан – по 47%. Его позиции выглядят заметно лучше, чем у Филипа и Плахотнюка: их деятельность не одобряют 56% и 70% соответственно, а действиями ведомого ими парламентского большинства однозначно недовольны 49% граждан, частично недовольны 17%.
Показательно, что деятельность Михая Гимпу, бывшего и. о. президента Молдовы, лидера Либеральной партии и ярого сторонника присоединения Молдовы к Румынии, не поддерживает 82% молдаван.
40% опрошенных главным экономическим партнёром Молдовы считают Россию, 37% – Европейский союз, 6% – Румынию. 32% смотрят на Россию как на ведущего политического партнёра, притом что 22% считают её для Молдавии угрозой. В Евросоюзе видят политического партнёра 29% и 5% видят в нём угрозу. Румынию политическим партнёром считают 10% и 5% – угрозой. То есть за полтора месяца до выборов корпус молдавских избирателей, если верить этим опросам, предстаёт расколотым. То же самое во внешнеполитических предпочтениях: 48% за членство в ЕС и 37% – в ЕАЭС; 35% против членства в НАТО и 23% – за вступление в альянс.
Главными проблемами страны граждане считают низкие зарплаты (38%), коррупцию (29%), безработицу (27%) и миграцию (21%). 25% считают Партию социалистов способной улучшить экономическое состояние республики. 21% думают, что это под силу Демократической партии.
Что примечательно, приднестровский вопрос не входит даже в двадцатку самых значимых проблем для молдавских граждан. Хотя, например, выдвиженка Плахотнюка вице-премьер по интеграции Кристина Лесник заявляет о сохраняющейся напряжённости в зоне приднестровского конфликта, называя склады с боеприпасами в селе Колбасна (ПМР) и охраняющих их российских миротворцев угрозой безопасности Молдовы и препятствием на пути реинтеграции двух берегов Днестра. При этом Кристина Лесник настаивает на необходимости сотрудничества Кишинёва с Киевом и Тбилиси. Итогом сотрудничества должна стать, по её словам, «интернационализация» конфликтов в Приднестровье, Донбассе, Абхазии и Южной Осетии с вовлечением в процесс стран Запада.
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Процесс «реинтеграции» Приднестровья может ускориться с назначением послом США в Молдове Дерека Хогана; новый американский посол, которого президент Дональд Трамп предложил прошлым летом, прибыл в Кишинёв за 4 месяца до молдавских выборов, в октябре 2018 года; как утверждают некоторые молдавские издания, Хоган является офицером разведывательного управления Министерства обороны США (Defense Intelligence Agency), он свободно владеет русским языком, имеет опыт работы в Афганистане, Пакистане, Азербайджане.
На последнем заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане 6-7 декабря 2018 г. Кишинёву было рекомендовано перейти в 2019 году к новой стратегии приднестровского урегулирования в формате 5+2 (Россия, США, ЕС, ОБСЕ, Украина + Молдова и Приднестровье), что предполагает, в частности, рассмотрение одновременно с социально-экономическими и юридическими проблемами вопросов безопасности и обороны. Одним из основных требований правительства Павла Филипа остаётся вывод российских миротворцев из Приднестровья; президент Игорь Додон придерживается противоположной позиции: российские миротворцы должны оставаться на Днестре.
24 февраля молдавским избирателям предстоит выбрать на 4-летний срок 101 депутата. По новой смешанной избирательной системе, введённой в 2017 году, парламентские выборы в Молдове проводятся впервые: 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а остальные 51 – в отдельных избирательных округах. Избирательный порог для прохождения в парламент составляет 6% для политических партий и 8% для блоков из двух и более партий.
Владислав ГУЛЕВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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