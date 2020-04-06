Молдова готовится к пику эпидемии

Игорь Додон призвал прекратить все политические дискуссии

Молдова ждёт в ближайшие дни пик эпидемии, сообщил президент страны Игорь Додон на брифинге в воскресенье 5 апреля.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения разработали прогноз для Молдавии, согласно которому пик заболеваний придётся на первую половину апреля. Ранее уже было разработано четыре сценария развития ситуации в Молдове и, в зависимости от сценария, расписаны все действия властей.

«У нас пока третий сценарий. В стране меньше тысячи заражений. Но вскоре мы перешагнём этот порог»,

– признал Игорь Додон.

После того, как события начнут развиваться согласно четвёртому сценарию – последнему и самому тяжёлому по своим последствиям для страны – к борьбе с эпидемией коронавируса будут подключены резервные силы, отметил президент.

По его словам, в воскресенье состоялось заседание Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором уже обсудили, как будут действовать те или иные ведомства, когда «произойдёт переход к четвёртому сценарию». Судя по всему, отметил глава государства, это случится в первые дни недели, когда количество заражённых коронавирусом превысит отметку в одну тысячу человек. На 5 апреля в Молдове уже зафиксировано 864 подтверждённых случая заражения коронавирусом.

Среди заражённых в Молдове очень много медицинских работников – почти третья часть всех заболевших.

«Всего заразилось 240 медработников, умерли – трое. В ближайшее время все врачи пройдут обязательное тестирование на COVID-19, уже сдали тесты 872 врача»,

– сообщил Игорь Додон.

В связи с тем, что страна подходит к пику эпидемии, глава государства предложил ввести «временный мораторий на политические дискуссии в обществе».

«Граждан Республики Молдова сейчас не интересует, когда будут выборы, как будем выбирать, кого. Наш главный интерес сейчас – выйти с меньшими потерями из этого кризиса. И это зависит от каждого из вас, от тех месседжей, которые вы продвигаете»,

– обратился президент к оппозиционным политикам.

По его мнению, необходимо продлить мораторий на политические дискуссии на всё время действия режима чрезвычайного положения, а все сэкономленные силы на политическом поле боя направить на помощь гражданам своей страны.

«Вы ещё успеете покритиковать власть. Предлагайте решения, мы открыты. Если вы считаете, что можете помочь – давайте! Никто не был готов к этой ситуации, в том числе вы, но мы справляемся. Мы считаем, что нам это неплохо удаётся, учитывая реалии Молдовы. И мы справимся с этим с минимальными рисками и потерями. Давайте помогать друг другу, а не разводить панику и ещё больше накалять обстановку»,

– призвал Игорь Додон.