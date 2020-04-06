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Молдова готовится к пику эпидемии

06 апреля 2020, 16:35  •  96 • Украина
Игорь Додон призвал прекратить все политические дискуссии
Молдова ждёт в ближайшие дни пик эпидемии, сообщил президент страны Игорь Додон на брифинге в воскресенье 5 апреля.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения разработали прогноз для Молдавии, согласно которому пик заболеваний придётся на первую половину апреля. Ранее уже было разработано четыре сценария развития ситуации в Молдове и, в зависимости от сценария, расписаны все действия властей.
«У нас пока третий сценарий. В стране меньше тысячи заражений. Но вскоре мы перешагнём этот порог»,
– признал Игорь Додон.
После того, как события начнут развиваться согласно четвёртому сценарию – последнему и самому тяжёлому по своим последствиям для страны – к борьбе с эпидемией коронавируса будут подключены резервные силы, отметил президент.
По его словам, в воскресенье состоялось заседание Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором уже обсудили, как будут действовать те или иные ведомства, когда «произойдёт переход к четвёртому сценарию». Судя по всему, отметил глава государства, это случится в первые дни недели, когда количество заражённых коронавирусом превысит отметку в одну тысячу человек. На 5 апреля в Молдове уже зафиксировано 864 подтверждённых случая заражения коронавирусом.
Среди заражённых в Молдове очень много медицинских работников – почти третья часть всех заболевших.
«Всего заразилось 240 медработников, умерли – трое. В ближайшее время все врачи пройдут обязательное тестирование на COVID-19, уже сдали тесты 872 врача»,
– сообщил Игорь Додон.
В связи с тем, что страна подходит к пику эпидемии, глава государства предложил ввести «временный мораторий на политические дискуссии в обществе».
«Граждан Республики Молдова сейчас не интересует, когда будут выборы, как будем выбирать, кого. Наш главный интерес сейчас – выйти с меньшими потерями из этого кризиса. И это зависит от каждого из вас, от тех месседжей, которые вы продвигаете»,
– обратился президент к оппозиционным политикам.
По его мнению, необходимо продлить мораторий на политические дискуссии на всё время действия режима чрезвычайного положения, а все сэкономленные силы на политическом поле боя направить на помощь гражданам своей страны.
«Вы ещё успеете покритиковать власть. Предлагайте решения, мы открыты. Если вы считаете, что можете помочь – давайте! Никто не был готов к этой ситуации, в том числе вы, но мы справляемся. Мы считаем, что нам это неплохо удаётся, учитывая реалии Молдовы. И мы справимся с этим с минимальными рисками и потерями. Давайте помогать друг другу, а не разводить панику и ещё больше накалять обстановку»,
– призвал Игорь Додон.
Соб. корр. ФСК
Источник фото – Regional Trends Analytics

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