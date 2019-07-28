Молдова готовит санкции в отношении Тирасполя

Молдавскую сторону не устраивают приднестровские пограничники на пунктах пропуска

Молдова продолжает протестовать против того, что на пропускных пунктах Приднестровской Республики присутствуют пограничники ПМР. Необходимо отметить, что у пограничников на пунктах пропуска (ПП) нет никакого оружия. Присутствуют они там исключительно для помощи в поддержании порядка в связи с большим количеством людей, проходящих через ПП и, конечно, для того, чтобы контролировать ситуацию.

Решив не ограничиваться протестами, власти Молдовы заявили, что «готовят персональные санкции в отношении должностных лиц Приднестровья в ответ на присутствие в Зоне безопасности пограничных структур ПМР». Всего неделю назад молдавская сторона угрожала перекрыть движение через ПП «Бендеры» из-за расширения самого пункта пропуска, что также было сделано в связи с увеличившимся в летние месяцы потоком людей.

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков уверен, что санкции ещё ни разу в мировой практике не приносили положительного результата.

«Все противоречия сторон, касающиеся пунктов пропуска, взаимоотношений должностных лиц, должны разрешаться на площадке переговорного процесса. Ставить эти вопросы перед ОКК, наверное, не совсем правильно. Если кому-то сегодня это нужно, через 27 лет мира, то значит, кто-то решил вернуться на прежний путь – путь обострения ситуации между сторонами. Мы к этому не стремимся, приднестровская сторона проводила и проводит политику добрососедства», – прокомментировал Беляков очередную угрозу Кишинёва информационному агентству «Новости Приднестровья» .

Беляков также рассказал о неприятном инциденте, который можно рассматривать как провокацию, произошедшем на очередном заседании ОКК: «Представитель молдавской делегации нелицеприятно выразился в адрес приднестровской стороны. После чего наша делегация была вынуждена покинуть заседание. Только после официальных извинений представителей Кишинёва мы продолжили работу».

Тирасполь настораживает и уверенность президента Молдовы Игоря Додона в том, что Приднестровье в самое ближайшее время будет реинтегрировано в Молдову. Единственным условием успешной реинтеграции он называет пребывание у власти сегодняшней коалиции социалистов и блока ACUM хотя бы в течение года.

«Что касается статуса Приднестровья, его реинтеграции – для этого мы должны как минимум прожить медовый месяц с нашими партнёрами по коалиции. Если мы поставим этот вопрос сейчас, он взорвёт коалицию. Если мы продержимся полгода-год, сработаемся. Тогда я вам скажу, что я довольно оптимистично расцениваю возможность очень быстрого движения. Потому что есть очень большая вероятность, что мы получим поддержку внешних сил. Внутренний консенсус станет основой для консенсуса внешнего», – заявил Додон в интервью телеканалу Accent TV Programm.

«Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдём форму», – поставил точку Додон.

В то же время премьер-министр Майя Санду на всех встречах и переговорах в Европе уверяла, что ни о какой федерации с Тирасполем переговоров не будет.

Ну а в ПМР, в свою очередь, обеспокены тем, что молдавские власти собираются решать судьбу республики при «поддержке внешних сил», однако ничего не говорится при этом о поддержке самих приднестровцев.