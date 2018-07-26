Молдова движется к масштабному политическому кризису накануне выборов

Скандал в парламенте: для чего Плахотнюк спровоцировал демарш?

Буквально завтра, в пятницу 27 июля, молдавская общественность ожидает от парламента решения о дате выборов – известно, что срок полномочий законодательного органа РМ истекает 30 ноября 2018 года. Но накануне последнего летнего заседания парламентариев, предваряющего отпускное время, грянул грандиозный скандал. И, судя по дружным демаршам фракций различных политических сил, к разряду досадных случайностей отнести происходящее сейчас в Кишинёве сложно.

Социалисты, коммунисты, либералы и либерал-демократы друг за другом покидали зал заседаний парламента Молдовы, протестуя, что их законодательные инициативы не были внесены в повестку дня.

Сначала закипели от гнева молдавские социалисты. «В знак протеста против того, что ни одно наше предложение, а также инициативы некоторых наших коллег не были включены в повестку заседания парламента, фракция Партии социалистов покидает зал заседаний парламента», – заявила председатель фракции ПСРМ Зинаида Гречаная. Речь идёт, прежде всего, о двух инициативах: во-первых, на Украине собираются построить шесть малых ГЭС на Днестре и, по словам депутата Влада Батрынчи, «вместе с этим строительством дебет воды в Днестре будет крайне низким для потребностей Республики Молдова»; во-вторых, невзирая на заключение Европейской комиссии, порекомендовавшей молдавским депутатам отложить голосование во втором чтении по поправкам в кодекс о телевидении и радио (в том числе и запрещающим трансляцию российского контента), парламентское большинство включило проект закона в повестку дня, игнорируя и мнение европейских «друзей Молдовы», и поправки фракции ПСРМ. Голосование по всем законопроектам, которые предстояло рассмотреть в четверг, парламент назначил на 13 часов.

Другие фракции тоже обеспокоились тем, что руководство парламента не учло их инициатив в повестке дня и работает с нарушением регламента. И ушли.

«Сейчас в зале заседаний нет 51 депутата. По закону они (51 человек. – Ред.) имеют право продолжать заседание. Когда же мы выходили, в зале было всего 20 человек. Они нарушают конституцию, продолжая заседание. Выходя, я сказал, что надо пересчитать депутатов, если нет 51 законодателя, то необходимо прекратить заседание, а они продолжают», – рассказал лидер коммунистов Владимир Воронин.

После демаршей парламентских политических сил Молдовы в зале заседаний остались представители Демократической и Европейской народной партий, а также группка внефракционных законодателей. Они продолжили работу, утверждая, что законодателей таки набралось 59 человек. Действительно, оставшихся депутатов на бумаге больше, чем 51, но коммунисты уверяют, что находящихся в зале заседаний никто не пересчитывал, значит, заседание и принятие решений таким составом незаконно.

Впрочем, демократия по-молдавски давно переступила закон – достаточно вспомнить, что официальный Кишинёв считает конституционным временно лишать полномочий избранного народом президента, дабы принять те или иные законы в случае его протеста. Или провести «нужные» назначения.

Предвыборная ситуация в стране всё более накаляется. Игнорируя права парламентских фракций, ДПМ во главе с «владельцем» Молдовы – олигархом Владом Плахотнюком – вполне сознательно идёт на конфликт в парламенте. Конфликт грозит срывом выборного процесса, что правящей верхушке РМ крайне выгодно в условиях «падающего тренда» ДПМ.

Покинувшие парламент социалисты пообещали отправиться в регионы страны с тем, чтобы объяснить людям, что «нельзя допустить срежиссированную Западом «свадьбу» Плахотнюка» с лидерами унионистских движений – Санду и Нэстасе.

Но подготовка к этой «свадьбе» идёт полным ходом как в самом парламенте Молдовы, так и вне его стен.