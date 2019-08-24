Молдова: День траура накануне Дня освобождения

Майя Санду решила поспособствовать разделению общества

Население Молдовы в замешательстве – не понятно, что отмечать и как. В этом году, по распоряжению премьер-министра Майи Санду, 23 августа объявлен Днём траура. А 24 августа, по распоряжению президента Игоря Додона, Молдова будет праздновать День освобождения.

23 августа во всех государственных учреждениях Молдовы, в молдавских консульствах и посольствах за рубежом, будут приспущены государственные флаги – так Майя Санду решила стать ещё на шаг ближе к Европе, которая в этот день отмечает День памяти жертв нацизма и сталинизма.

24 августа исполняется 75 лет завершения Ясско-Кишинёвской операции, в результате успешного проведения которой Молдавия была полностью освобождена от фашистов. Это будет настоящий праздник – с концертами, праздничными фейерверками, выставками и народным гулянием.

Понятно, что те, кто будет скорбеть 23-го, вряд ли станут веселиться 24-го, а, значит, молдавское общество не станет сплочённей после того, как даты эти пройдут.

По мнению журналиста Дорина Скобиоалэ, в стране, общество которой разделено изначально по определённым позициям, лучше вообще не затрагивать такие темы и такие даты, как День траура. Даже если этот день отмечается во всей Европе.

«Я бы не стал концентрировать на это внимание. Я бы такие дни оставил бы неправительственным организациям, или каким-то организациям жертв, ветеранов. Пусть они это отмечают. Когда это поднимается на уровне правительства, президента, министерств, и эти даты становятся поводом для раздора и для разъединения общества – я с этим не согласен», – высказал своё мнение Дорин Скобиоалэ в эфире программы «Главное» на телеканале TVC21.

А известная телеведущая Елена Левицкая-Пахомова напомнила, что в календаре уже есть День памяти жертв депортаций, что является более точной формулировкой.

«По мне, так это такая пикировка между Игорем Додоном и Майей Санду конкретно. Вот вы здесь концерт, а мы вам подпортим праздник. Мы тут будем скорбеть», – отметила Левицкая-Пахомова.

По её словам, она многое не понимает. Не понимает, «когда люди не очень хорошо знающие историю и не очень владеющие данными начинают нам рассказывать, что как помнить и что как отмечать». «И я искренне не знаю, как отмечать 23 августа. Посмотрим, вот Майя Григорьевна покажет нам, может быть, научимся», – подчеркнула телеведущая.

А экс-вице-премьер Молдовы Александр Муравский считает инициативу Майи Санду настоящей провокацией, которая дестабилизирует обстановку в стране накануне празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашизма. Также он напомнил, что «у правительства нет официальных полномочий для назначения памятных и праздничных дней, в его компетенции только инициация данного процесса».

«В очередной раз власти пытаются подменить повестку реальных проблем вопросами истории, идеологии и геополитики. Когда это делал Плахотнюк, всем было понятно, что этим он просто скрывает от общества своё воровство, уводя людей от важных сегодняшних проблем к спорам об истории Молдовы. Но сегодня это делает уже новое правительство Молдовы. В то время, когда все ждут, когда они всё же начнут наводить порядок в стране, власти продолжают выдумывать идеологическую ширму, чтобы, как и режим Плахотнюка, паразитировать на противоречиях молдавского общества», – прокомментировал и нициативу Майи Санду журналист Павел Григорчук на страницах газеты «Молдавские ведомости» .

Он уверен, что «в будущем потомки будут вспоминать нынешнее население Молдовы как жертв олигархических и коррупционных режимов, которые правят нашей страной последние 30 лет».

Вот уже несколько лет 23 августа, в день подписания пакта Молотова-Риббентропа, Польша, Литва и присоединившаяся к ним Украина устраивают истерику, обвиняя во всех грехах Россию. Теперь к ним решила присоединиться и Молдова?

Однако День траура в Молдове был не совсем траурным, в этот день больше вспоминали героев, отдавших свои жизни за освобождение Молдавии от фашистских захватчиков.

Игорь Додон 23 августа открыл отреставрированный Мемориал героев в селе Рэскэець. На торжественном мероприятии присутствовали посол Беларуси Сергей Чичук, гости из России, Украины и Казахстана.

В Комрате, столице Гагаузии, президент принял участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения города от фашистской оккупации.

«Твердо убеждён, что те, кто не чтят наше прошлое, не имеют будущего, а беспримерный героизм наших предков в годы Великой Отечественной войны должен служить образцом мужества и стойкости для молодого поколения», – сказал Игорь Додон в своём выступлении в Комрате.

А на главной площади столицы Молдовы 23 августа начали устанавливать сцену для концертов.