Молдова: дата выборов назначена – денег нет

Майя Санду уверена: найти средства – проблема правительства

Политические силы Молдавии готовятся к досрочным парламентским выборам, которые назначены на 11 июля. И хотя до назначенной даты остаётся всего два месяца, пока не ясно, где правительство возьмёт средства на их проведение.

«Мы ещё не знаем, откуда будут взяты деньги на организацию выборов. Чрезвычайное положение было отменено, но Конституционный суд не может отменить пандемию, мы хотим знать, как будет организована избирательная кампания в разгар пандемии, когда люди не вакцинированы. Мы готовы пойти на выборы, но не ценой жизни граждан»,

– заявила журналистам депутат от партии «Шор» Марина Таубер, напомнив, что в стране нет полноценного правительства, которое могло бы вносить изменения в бюджет. В бюджете же следует найти 125 млн леев ($7 млн), что само по себе непросто.

Однако президент Молдовы Майя Санду считает, что она своё дело сделала – подписала указ о роспуске парламента и о назначении даты выборов. Всё остальное – это дело правительства.

Отвечая в прямом эфире на вопросы молдаван, находящихся в Испании и Португалии, в частности на предложение собрать деньги добровольными пожертвованиями, Санду заверила, что проблемы нет.

«Выделять финансы на проведение любых выборов в стране – это ответственность государства и правительства. В соответствии с законом, правительство выделит деньги на организацию выборов»,

– не сомневается Майя Санду.

Заодно президент не упустила случая пожаловаться на парламент, который не даёт ей в полной мере взяться за «наведение порядка в стране» и «заняться основательным реформированием», пообещав всё это сделать сразу после парламентских выборов с «новым парламентом». От граждан же, которые работают в других странах, только и требуется – прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за проевропейские силы, которые сразу же «поведут страну к процветанию». А для того чтобы грядущие выборы были свободными и честными, она уже направила письмо в ЦИК, в котором так и написала: «Выборы необходимо провести честно».

Между тем заокеанские «партнёры» решили, что письма президента в ЦИК будет недостаточно, поэтому председателя Центральной избирательной комиссии Дорина Чимила, его заместителя Владимира Шарбана и секретаря ЦИК Максима Лебединского пригласили в «главное посольство» на встречу с послом Соединённых Штатов Дереком Хоганом.

Американский посол «выразил уверенность, что выборы 11 июля будут проведены в соответствии с правовыми и демократическими принципами», говорится в сообщении ЦИК для прессы.

Представители ЦИК отчитались, что смета на предстоящие выборы уже составлена, утверждена и направлена в правительство, которое и должно выделить необходимые финансы.

Ни ЦИК, ни тем более Дерека Хогана не интересует вопрос, где правительство найдёт миллионы на финансирование выборов.