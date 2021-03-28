Молдова: Борьба за власть на фоне коронавируса

«Это – приговор молдавскому политическому классу»

«Количество погибших от коронавируса в Молдове превысило число таковых в Китае, а политики продолжают между собой войну. В азиатской стране с населением почти полтора миллиарда зафиксировано 4636 погибших от коронавируса, у нас – 4745. Это – приговор молдавскому политическому классу, потому что смертность в последнее время стремительно росла на глазах, а президент вместо того, чтобы сделать паузу в политических процессах, продолжает мостить себе из трупов дорогу к абсолютной власти»,

– говорится в статье молдавского журналиста Сергея Ткача, опубликованной на его авторском сайте Mejdurecie.

В конце прошлой недели стало известно, что западные производители вакцин Pfizer и Moderna отказали Кишинёву в закупке препаратов, очередь расписана до конца текущего года, отмечает автор статьи. Молдова может получить вакцину только в первом квартале следующего года, хотя к тому времени коронавирус может мутировать ещё несколько раз, и нет никаких гарантий, что данная вакцина спасёт. Поэтому у Майи Санду не осталось другого выхода, как просить помощи у России и Китая.

Хотя президент должна была это сделать в свой первый рабочий день в должности главы государства, ведь уже в ноябре всем было ясно и понятно, что богатые страны будут спасать своё население и делиться вакцинами не намерены.

«Но неприязнь к России и стремление захватить полную власть в Молдове не позволили главе страны сделать разумный и естественный шаг, объявить с самой первой минуты заботу о здоровье нации приоритетом приоритетов. Теперь в Молдове это всем понятно, но поздно, сегодня необходимо принимать меры по уменьшению масштабов человеческих потерь»,

– уверен журналист.

По его мнению, пришёл тот момент, когда политику следует поставить на паузу, остановить всевозможные консультации по роспуску парламента, отложить решения Конституционного суда, всё это можно будет сделать потом. Парламенту сегодня просто необходимо ввести режим чрезвычайных мер. И речь не о локдауне, а о переходе работы органов власти на полувоенный режим, например, создать оперативные штабы, которые и будут решать все медицинские и организационные вопросы, решать немедленно, не откладывая, предлагает Сергей Ткач.

Сегодня же все действия политиков напоминают соревнования – всего за сутки с российским послом Олегом Васнецовым встретились и провели переговоры президент Молдовы Майя Санду, затем – спикер парламента Зинаида Гречаный и экс-президент Игорь Додон. Все они просили российскую вакцину. И в этот же день президент Приднестровской Республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавия не разрешает провезти российскую вакцину через свою границу. Это не просто слова – Игнатьев представил дипломатическую переписку с главой МИД Молдовы.

Дальше – больше, депутат Владимир Чеботарь, которого никак нельзя заподозрить в симпатии к Москве, вдруг сообщил, что ещё неделю назад в Москве готовы были отправить самолёт с помощью – российской вакциной – в Молдавию, но никак не могли согласовать вопрос с Кишинёвом.

«А ведь руководство страны просто обязано было немедленно открыть «красный коридор» для доставки вакцин, срочно выслать свой самолёт в Россию, если там готовы отгрузить препарат. Насколько мы опоздали? Как минимум, на полгода. Тогда шли выборы президента, было не до людей»,

– констатирует автор статьи.

Он ещё раз предлагает забыть про политику и отдать всю власть оперативному штабу, который, закрывая границы, будет руководствоваться только медицинскими показателями, а не думать о том, как это отразится на политическом рейтинге среди диаспоры. Диаспора о себе уже позаботилась, покинув эту страны. Властям же следует подумать о тех, кто ещё остался.

«Возможно ли, чтобы власти Молдовы действовали эффективно и взяли эпидемиологическую ситуацию под контроль? Сколько ещё людей должно умереть, чтобы молдавские политики остановили борьбу за власть?»,

– задаёт журналист риторические вопросы.