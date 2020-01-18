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Молдова: большинство против НАТО

18 января 2020, 18:39  •  76 • Война
Что до ЕАЭС и ЕС – здесь мнения разделились, правда, в ЕС никто и не зовёт
Очередное исследование общественного мнения, проведённое в Молдове, не принесло утешительных данных для тех политиков, кто хочет вести страну в счастливое евроатлантическое будущее – молдаване всё ещё упорно сопротивляются.
16 января на пресс-конференции в информационном агентстве Infotag представители Ассоциации социологов и демографов Молдовы (АСДМ) рассказали о результатах опроса, проведённого по собственной инициативе 2 – 13 января среди 1189 респондентов.
«Согласно результатам социологического опроса Vox Populi, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по поводу интеграционного вектора, то «за» ЕАЭС проголосовали бы 40,1%, а «за» ЕС – 38,7%. Ещё 7,8% респондентов сказали, что не поддерживают ни один из векторов, 6,4% – не участвовали бы в голосовании, а 7% – не ответили на вопрос»,
– рассказал на пресс-конференции программный директор Ассоциации социологов и демографов Николай Бодян.
По его мнению, такие результаты говорят о том, что мнение большинства молдаван «ещё окончательно не сформировалось в пользу того или иного объединения».
Ещё хуже обстоят дела с желанием граждан Молдавии видеть свою страну в составе Североатлантического альянса – по данным опроса против этого на всенародном референдуме проголосовало бы большинство респондентов.
«Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения к НАТО, «за» проголосовали бы 22,6% респондентов, «против» – 55,2%»,
– заявил Николай Бодян.
Не захотели бы принимать участие в референдуме 10,3% опрошенных, не определились – 7,1%, а 4,8% вообще не знают, что такое НАТО.
Такие данные говорят о том, что мнение молдаван по поводу присоединения страны к НАТО намного более категорично, чем по поводу вступления в Евросоюз, отметил эксперт.
Напомним, что хотя Молдова, согласно Конституции, страна внеблоковая, однако с 1994 года она активно сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках индивидуального плана партнёрства, в Кишинёве давно работает информационный центр НАТО, а в 2017 году открылось и Бюро по связям с НАТО. Несмотря на неоднократные заявления президента Молдовы Игоря Додона, что Молдова будет сохранять свой внеблоковый статус, несмотря на такое категоричное мнение населения, в Альянсе, судя по всему, не теряют надежды всерьёз и надолго обосноваться на правом берегу Днестра. А если удастся, то и на левом…
Соб. корр. ФСК
На фото. Молдова: большинство против НАТО

Фонд Стратегической Культуры

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