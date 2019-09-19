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Молдова – как социалистам сохранить лицо при новом соглашении с ACUM?

19 сентября 2019, 14:24  •  65 • Украина
О коварных свойствах установки «дружить со всеми»
20 октября в Молдове состоятся местные выборы, которые покажут расклад сил в стране после того, как Демократическая партия Плахотнюка ушла с главной политической сцены. Будут избраны 898 примаров и 11580 местных советников. Одновременно в четырёх одномандатных избирательных округах изберут новых парламентариев, в том числе вместо сбежавшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка.
Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе выдвинут ACUM кандидатом на должность генерального примара молдавской столицы, а его родной брат «закрывает собой» округ, где нынешний глава МВД одержал победу как депутат. Блок ACUM вынужден передавать «свои» округа из рук в руки, чтобы усилить влияние на парламент и «взять» Кишинёв. Там лидер «Платформы "Достоинство и правда"» (PDA) летом 2018 года уже был избран на должность генпримара, обойдя кандидата от социалистов Иона Чебана, но суд отменил итоги выборов. В этот раз коалиция другая (ПСРМ + ACUM), но главные кандидаты на пост градоначальника Кишинёва те же – Нэстасе и Чебан.
Кандидаты в генпримары Кишинёва Ион Чебан (ПСРМ) и Андрей Нэстасе (ACUM)
Практически вся политика Молдовы сосредоточена в столице. Поэтому ACUM нельзя проиграть, а ПСРМ – уступить. Для социалистов это тем более важно, что риторика их партнёров не поддаётся пониманию голосовавших за Игоря Додона и за ПСРМ. Впрячь в одну упряжку идеологических противников, имевших общую задачу свалить режим Плахотнюка, не получилось. Пролетели 100 дней работы министров, и эксперты уже хором говорят об отсутствии у исполнительной власти сколько-нибудь значимых успехов.
Правительство Майи Санду «капитулировало» в переговорах с МВФ: даже те, кто считает, что отношения с кредиторами требовалось наладить, недовольны непрозрачностью принятых решений, увеличением налоговой нагрузки на гостинично-ресторанный бизнес и покупателей товаров в иностранных интернет-магазинах. И без этого налоговая нагрузка на каждую молдавскую семью выросла в 2019 году на 9000 леев и составила 69000 леев.
Встреча правительства Майи Санду с миссией МВФ
На очереди повышение цен на электричество, в некоторых районах страны – до 17%. Пресса Молдовы пишет о «мафиозном энергорынке». И если коалиция возникла под флагом борьбы с Плахотнюком, то почему у правительства не доходят руки до энергетики, где заправляли доверенные лица беглого олигарха? Повышение цен на электричество потянет за собой всё – подорожают продукты, промтовары, услуги. И если ACUM – блок политиков, ориентированных на поддержку западных кредиторов в обмен на ухудшение качества жизни молдавских граждан, то с программой социалистов безоговорочное выполнение условий МВФ и рост цен на электроэнергию не вяжутся.
Обозначенные Игорем Додоном направления деятельности правительства, главное из которых – рост зарплат и пенсий и снижения тарифов, противоречат договорённостям Майи Санду с МВФ и задачам наведения порядка в энергетике. К слову, министр экономики и инфраструктуры Молдовы (ведает и энергетикой) Вадим Брынзан, который состоялся как финансист в США, за 100 дней «проморгал» аэропорт «Кишинёв» – этот стратегический объект отдан Натаниэлю Ротшильду. А правительство вроде как не у дел: права на аэропорт Ротшильду продал сбежавший из страны Илан Шор.
Министр Вадим Брынзан объясняет прессе, как аэропорт «Кишинёв» оказался у Натаниэля Ротшильда
За 100 дней Майя Санду поупражнялась в заверениях приверженности курсу её правительства на Запад. В Брюсселе она заверяла, что коалиция ACUM с социалистами никак не повлияла «на отношения Молдовы с НАТО». В Берлине она намекала на положительный эффект от слияния с Румынией – и это в то время, когда 62% жителей страны выступают категорически против «унири»! Молдавский премьер пообещала не сворачивать с пути в Европу: мол, «европейский путь Молдовы – краеугольный камень в построении демократического государства». Американской газете Politico Санду призналась, что союз с социалистами для ACUM – вынужденный; сказала, что её правительство «не будет принимать решений, которые бы противоречили обязательствам Молдовы перед ЕС и США».
И как всё это отвечает интересам избирателей ПСРМ?
Побывала премьер-министр в Бухаресте и в Киеве. Румыния заверила Санду в поддержке «по всем вопросам», а к украинским соседям она поехала с надеждами, что «тесное сотрудничество» между Молдовой и Украиной «окажет благотворное влияние как на безопасность в регионе, так и на жизнь граждан в обеих странах». С учётом того, что Киев шестой год проливает кровь жителей Донбасса в мифической «войне с Россией», Украина должна быть для Молдовы последней страной, куда стоило бы отправиться за «благотворным влиянием на безопасность». А что до жизни граждан, то украинские соседи соперничают с Молдавией за право называться беднейшим государством Европы.
Майя Санду и Владимир Зеленский
В июле молдавский флаг развевался на учениях НАТО Sea Breeze 2019, а министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску обсуждал с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер «совместные действия… внедрение инициативы по укреплению потенциала безопасности и обороны, продвижение реформирования сектора безопасности и обороны, борьба с новыми угрозами безопасности, сотрудничество в области стратегической коммуникации и противодействие гибридным угрозам». Для НАТО «угрозой безопасности» является Россия. Выходит, Кишинёв планирует «совместные действия» с альянсом на этом направлении?
И снова спрашиваем: как это увязывается с интересами жителей Молдавии, особенно избирателей ПСРМ? Против НАТО – более 60% молдавских граждан.
Глава МИДЕИ Молдовы Нику Попеску и заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер
К концу июля коалиция стала заметно давать трещины. С одной стороны, расшаркивания Санду перед Западом. С другой стороны, американский посол в Молдове Дерек Хоган прямо говорит Игорю Додону, что его установка на «дружбу со всеми» перспектив не имеет. По словам Хогана, «позиция, с которой США могут работать и которую могут принять» – это когда социалисты в блоке с ACUM тесно сотрудничают с Соединёнными Штатами и поддерживает евроинтеграцию. То есть ПСРМ в понимании Вашингтона должна быть придатком ACUM.
Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве
Посол США в Молдове Дерек Хоган не видит перспективы у формулы «дружить со всеми»
С третьей стороны, в правительстве РМ, отбросив стыд, принялись заявлять, что от России требуются исключительно экономические уступки Кишинёву. «Хорошие отношения с Российской Федерацией, с Украиной, с Беларусью являются важными задачами для внешней политики, но Республика Молдова не желает интеграции с этими государствами или с некоторыми постсоветскими организациями, в том числе с Евразийским экономическим союзом. Единственной целью интеграции Республики Молдова остаётся Европейский союз», – заявил Попеску перед визитом в Москву и повторил это потом снова.
Между тем в мае 2018 года Молдове был предоставлен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. Однако министр иностранных дел коалиционного правительства этого знать не желает. И президент, и социалисты выиграли выборы по той причине, что в республике сильны пророссийские настроения. Избиратели социалистов надеялись и надеются на существенное укрепление отношений с Россией. Однако по словам Попеску, «Кишинёв будет и дальше внедрять соглашение об ассоциации с ЕС, продолжать партнерство с НАТО… а в контексте приднестровского урегулирования будет и дальше настаивать на выводе из страны российских войск».
Столь вольная трактовка коалиционных соглашений, заключённых на этапе создания коалиции, напрягает ситуацию. Социалисты рискуют потерять лицо, а 20 октября – и избирателей. В конце июля у ПСРМ появилась идея положить на бумагу новые договорённости, дабы умерить геополитический зуд ACUM и правительства Майи Санду и определить приоритеты внутренней политики. Игорь Додон говорил о подписании «пакта» буквально «в ближайшие дни», но появился он на свет только 16 сентября. Текст «пакта», подписанного представителями фракций ПСРМ, PAS, DA, президентом Молдовы, премьером-министром и спикером парламента, опубликовал Ион Чебан. И снова: «Мы хотим дружить со всеми», – заявил кандидат в градоначальники Кишинёва.
Американский посол Дерек Хоган свой вердикт по поводу «дружбы со всеми» уже вынес. Надо чтобы он его повторил?
А в ЕАЭС тем временем сделали шаг навстречу намерениям молдавских властей поддерживать «дружбу со всеми»: разъяснили, как стране стать членом Евразийского экономического союза, и заверили, что «дорожная карта совмещения законодательства Молдовы и ЕАЭС делается достаточно быстро».
Ну и пока партнёры по коалиции находятся в состоянии эйфории по поводу того, что договориться им опять удалось, новый хозяин аэропорта «Кишинёв» Натаниэль Ротшильд сообщил, что не видит «никаких правовых оснований для оспаривания» контракта о концессии.
Арина ЦУКАНОВА

Фонд Стратегической Культуры

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