Молдова – европейский чемпион по депопуляции

Курс на ЕС предполагает вымывание рабочей силы и уничтожение собственного производства

Ежегодно население Республики Молдова сокращается на 45-50 тысяч человек, и страна является европейским «чемпионом» по депопуляции. По крайней мере, так показывают выводы экономического анализа, представленного экспертом IDIS «Viitorul» Вячеславом Ионицэ, пишет publika.md.

Эксперт проанализировал статистику за последние годы и сообщил, что в 2021 году в стране родилось на 10 тысяч человек меньше, чем умерло. Ионицэ отметил, что следует учитывать и миграцию – в прошлом году Молдову покинули 34 тысячи жителей. По его мнению, стране угрожает кризис рабочей силы.

Согласно анализу, если с 1960 до 1991 года население Молдавской ССР постоянно росло, то после провозглашения независимости началось стремительное падение его численности. В 1960 году в стране проживали 2,36 млн человек. До 1991 года их число возросло на 1,8 млн. Но затем молдаване стали массово уезжать на заработки, и за десять лет страна лишилась почти миллиона жителей. То есть в 1991-м население составляло 4,3 миллиона человек, а в 2010-м – 3,3 миллиона. За следующие десять лет людей стало меньше ещё на 394 тысячи. По прогнозам, в этом году количество жителей Молдовы снизится до 2,8 миллионов.

Вячеслав Ионицэ говорит, что население страны постоянно сокращается из-за миграционного оттока. По словам Вячеслава Ионицэ, с 2001-го по 2005-ый год страну покинула 201 тысяча молдаван. В следующие пять лет мигрировали 95 тысяч. С 2011 по 2015 год еще 90 тысяч жителей отправились искать лучшее будущее за границей. За последние четыре года зарегистрировано рекордное число – 212 тысяч. По оценкам Вячеслава Ионицэ, в 2021 году число обосновавшихся за рубежом могло достичь 34 тысяч человек – официальных данных пока не обнародовано.

«Страна переживает демографический кризис. В следующие годы проблемой номер один в развитии Молдовы станет отсутствие рабочей силы»,

– прогнозирует эксперт.

Вячеслав Ионицэ утверждает – результаты опросов, проведенных IDIS "Viitorul", показывают, что хорошо оплачиваемая работа будет мотивировать граждан оставаться дома. Он считает, что это должно стать главным приоритетом правительства, чтобы избежать углубления демографического кризиса.

Однако станет ли печальная демографическая картина для молдавского правительства хотя бы поводом для размышлений на тему «что делать?», не говоря уже об усилиях по созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест в Молдавии. Как показал опыт соседней Украины, властям-временщикам гораздо выгоднее и удобнее создавать условия для миграции рабочих рук в Европу и другие страны, чем беспокоиться о том, чтобы трудящиеся оставались работать в Молдавии. Если власть служит «стремлению Молдовы в ЕС», это означает, что она готова снабжать ЕС дешёвой рабочей силой и одновременно избавляться от внутреннего производства, дабы наполнить рынки продовольствия и промышленных товаров импортом. И то, что население Молдавии стремительно сокращается, не заставит официальный Кишинёв пересмотреть эту политику. Разве только на словах.