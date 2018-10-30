Молдавскую эрзац-демократию снова используют против Додона

Президента Молдовы в очередной раз хотят отстранить от должности

В Молдове назревает новый конфликт между президентом Республики Игорем Додоном и парламентским большинством. Спикер парламента Андриан Канду даже допустил очередное отстранение Додона от должности.

Причина всё та же - президент отказался утвердить два законопроекта, за которые проголосовали депутаты. Один из них – о судьбе земельного участка, на котором расположен Республиканский стадион. Этот участок уже давно облюбовали Соединённые Штаты для строительства нового здания американского посольства. Второй законопроект – о праздновании Дня Европы в День Победы 9 мая.

Канду также подозревает (и не без оснований), что Додон «отклонит и переработанный Кодекс теле- и радиовещания, который нацелен на определённое государство — Российскую Федерацию». «Этот нормативно-правовой акт парламент принял в последнем чтении, но могу предвидеть, что и он вернётся назад, что будет означать уже отказ принятия трёх законов. Это означает временную приостановку полномочий президента, во время которой будут подписаны три закона», — заявил Канду.

«Я не думаю, что мы единственная страна, в которой отстраняют президента. Но мне кажется, что подобное не должно происходить. Каждый из нас, нравится нам это или нет, должен исполнять свои обязанности, предусмотренные Конституцией», — отметил Канду.

Это будет уже пятое отстранение Игоря Додона от исполнения обязанностей президента. Последний раз по решению Конституционного суда его отстраняли месяц назад — в конце сентября — для утверждения кандидатур на должности министров сельского хозяйства и здравоохранения, против которых вполне обоснованно выступил Додон.

Андриан Канду неоднократно ставил вопрос о том, чтобы вообще упразднить должность президента страны, поскольку «своими действиями глава молдавского государства дискредитирует институт президента и ставит в неловкое положение другие органы государственной власти, в том числе парламент и правительство». Понятно, что правящей коалиции хотелось бы видеть в президентском кресле послушного исполнителя своей воли. Но жизнь распорядилась иначе. Пришлось придумать механизм отстранения президента от должности - такую себе пародию на демократию. Не случайно Канду не смог сходу перечислить государства, где так же президента лишают власти.

Додон же уверен в том, что на парламентских выборах, назначенных на 24 февраля 2019 года, победит Партия социалистов (ПСРМ), потому что народ страны просто устал от девятилетнего правления прозападной власти. При этом президент допускает возможность того, что «прозападное правительство попытается повлиять на итоги голосования».

«Административный ресурс можно использовать двумя способами — блокированием некоторых кандидатов и отказом в их регистрации, а также непризнанием результатов выборов в некоторых одномандатных избирательных округах. Я всегда допускаю риск непризнания выборов», — отметил Игорь Додон.

Однако, по его мнению, вряд ли "правящая в республике Демпартия пойдёт на такой риск, ведь за этим может последовать общая отмена результатов голосования, что вызовет массовые протесты".