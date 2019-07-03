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Молдавскому министру пришлось извиняться за «гражданскую войну» в Приднестровье

03 июля 2019, 14:24  •  42 • Украина
Молдавские либералы припомнили Попеску и МГИМО
Выступая 1 июля на пресс-конференции в Бухаресте, новый министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску назвал приднестровский конфликт 1992 года «гражданской войной», что было отмечено в молдавских и румынских СМИ буквально сразу – обычно молдавские политики не используют этот термин. Главу МИДЕИ тут же обвинили в «предательстве молдавских интересов в борьбе с российскими оккупантами».
И уже на следующий день Попеску пришлось приносить извинения и объяснять, что это «была ошибка», и он «использовал не совсем удачную фразу».
«Использование этой фразы было ошибкой, о которой я сожалею. И надеюсь, что мы преодолеем этот момент недопонимания в моём публичном выступлении», – сказал он.
Для большей достоверности своих извинений министр добавил, что «в том конфликте Россия не была нейтральным игроком, а предпринимала враждебные действия в отношении Кишинёва».
«Это установленный, проверенный и подтверждённый исторический факт – как во внутреннем законодательстве Молдовы, так и на международном уровне, в том числе Европейским судом по правам человека», – объяснил Попеску в видеообращении, размещённом на его странице в социальной сети Facebook.
«Я хочу заверить вас, что, несмотря на эту прискорбную оплошность, моя работа будет по-прежнему сосредоточена на разблокировании внешних связей Молдовы, активизации сотрудничества с Румынией, Украиной и Европейским союзом, потому что только так наша страна сможет преодолеть этот этап политического и экономического кризиса, в котором мы оказались в последние годы», – обещал министр.
Однако Либеральная партия (ЛП) Молдовы не удовлетворена простым извинением и реверансами со стороны министра и требует его увольнения. Либералы даже написали декларацию с требованием отставки министра, объясняя своё требование тем, что «Попеску позволил себе накануне в Бухаресте сказать то, что никто, ни одна власть за 30 лет существования независимой Молдовы не говорили, он сказал, что в 1992 г. в Молдове была гражданская война».
Кроме того, министру припомнили, что в прошлом он окончил МГИМО, а, как известно, это высшее учебное заведение было основано самим Сталиным.
«Только РФ и реакционные силы позволяли себе такие ложные и пропагандистские заявления, характерные для таких учреждений и университетов, как МИД России и МГИМО, основанный в 1944 г. Сталиным, и который окончил Нику Попеску, а ранее – Юрие Лянкэ, бывший глава МИДЕИ», – говорится в декларации либералов.
Либералы настаивают на том, что «правительство обязано отмежеваться от заявления Попеску», а заодно и от голосования молдавской делегации в ПАСЕ за возвращение России в Совет Европы.
Думитру Алайба, депутат от блока ACUM, попытался встать на защиту министра.
«Некоторые хорошие люди оказались разочарованы этой ошибкой. С их стороны мы надеемся на понимание и прощение. Мы пришли не переписывать историю, мы пришли строить будущее», – написал Алайба на своей странице в социальной сети Facebook. Также депутат напомнил, что такую же ошибку допустили и в Европейском суде по правам человека, когда рассматривали дело Илие Илашку. Так что, если уж «западные партнёры» ошибаются, придётся простить нового министра…
Интересно, что поднявшие бурю в стакане либералы не пользуются поддержкой общества, но, тем не менее, это их ничуть не останавливает.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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