Молдавский сериал о создании парламентской коалиции близок к завершению

В четверг, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент Молдовы Игорь Додон сказал, что у его страны появился шанс создать, наконец-то, новое правительство, в противном случае в понедельник ему придётся распустить парламент.

Шанс, действительно, появился – поздно вечером в среду стало известно, что часть блока ACUM (партия PAS Майи Санду) приняла решение проголосовать за кандидатуру спикера от ПСРМ.

Утром в четверг все ждали, какое решение примет партия DA, также входящая в блок ACUM (лидер Андрей Нэстасе).

Решение Национального политического совета Платформы DA было положительным – они также пообещали принять спикера от ПСРМ. Однако при этом был выдвинут ряд условий: каждый депутат-социалист даёт в письменном виде обещание проголосовать за пакет законов по деолигархизации, который был ранее предложен блоком ACUM, а ещё в списке требований – «отмена системы смешанного голосования; освобождение от должности руководителя СИБ; внесение изменений в Закон о прокуратуре, с тем, чтобы нынешний Генеральный прокурор мог быть уволен; внесение изменений в Избирательный кодекс, с тем чтобы можно было уволить руководство Центральной избирательной комиссии; аннулирование Закона о предоставлении гражданства через инвестиции; создание парламентской комиссии по расследованию случаев отмывания денег через судебные органы». Список условий получился внушительным.

«Партия «Платформа DA» настаивает на том, чтобы каждый из депутатов от фракции социалистов публично подписал обязательство о том, что он проголосует за пакет законов ACUM», – заявил Андрей Нэстасе на пресс-конференции в четверг.

Подписать аналогичные обязательства требуют и от президента Игоря Додона.

Партия социалистов предупредила, что от всех своих ранее изложенных требований не откажется, и объявила о созыве в пятницу Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова для окончательного обсуждения и принятия итоговых решений. Кроме того, социалисты отметили, что представители ПСРМ встретятся с представителями Демократической партии.

«В целях подготовки полной информации, необходимой для принятия итогового решения Республиканского Совета, сегодня в течение дня ПСРМ делегирует своих представителей, чтобы узнать детали о предложениях, сделанных ранее Демократической Партией для преодоления политического кризиса», – сообщает пресс-релиз ПСРМ.

Новость о том, что появился шанс на создание парламентской коалиции, обрадовала не всех. Часть депутатов блока ACUM заявили, что не будут голосовать за кандидата от ПСРМ на пост спикера «даже под дулом пистолета». А представители унионистов даже устроили митинги протеста перед центральным офисом партии PAS.

Бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский считает, что все требования блока ACUM лишены смысла и не имеют никакого значения.

«С таким же успехом в перечень условий можно было включить требование послать первым на Марс в составе молдавской экспедиции представителя ACUM. Ни PAS, ни DA так и не поняли, что их уступки, благодаря которым они вызвали недовольство определённой части своего электората (не исключено, что и потерю части) не имеют никакого значения. Шансы Майи на победу в следующих президентских выборах сильно понижены. Ведь она уже поставлена в позу оправдывающейся перед своим электоратом», – написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, союз между ПСРМ и ДПМ находится «в последней стадии оформления».

«Кто-то будет стенать, что вот политика – грязное дело, а молдавская в особенности. Да ничего подобного. Политика – это игра, даже нет, борьба. И здесь, как и в настоящей борьбе, побеждает тот, у кого техника лучше и у кого есть скрытые приёмы. Дилетантам на борцовском ковре не место. Так что у ACUM есть чёткая перспектива – быть в оппозиции. А от их поведения в оппозиции будет зависеть, сохранятся ли они на политическом небосклоне или оставят о себе краткие воспоминания», – отметил Муравский.

Депутат-социалист Богдан Цырдя признался, что решение блока ACUM было неожиданным. Тем не менее, решение это «говорит об определённой ответственности и желании хоть как-то решить политическую ситуацию», – заявил социалист в эфире одного из частных каналов молдавского телевидения.

В Европе, узнав новость, похвалили оппозиционеров за послушание. А самая крупная партия Европарламента – Европейская народная партия (ЕНП) – одобрила решение лидеров ACUM «взять на себя ответственность за управление в сложных политических условиях».

«В политике иногда приходится выбирать меньшее из двух зол. Уверен, что это одно из самых сложных решений в их политической карьере и истории их партий. Политические различия между ACUM и ПСРМ огромны, но ещё больше опасность, что Плахотнюк сможет и дальше контролировать и разрушать Молдову», – прокомментировал председатель партии Джозеф Доля молдавские новости. Он отметил, что ПСРМ должны выполнить свои обязательства.

К концу рабочего дня четверга стало известно, что секретарь ПСРМ по идеологии Ион Чебан обратился к лидерам блока ACUM с просьбой договориться внутри блока и прийти к общим требованиям.

«На данный момент мы видим, что позиции партий блока ACUM о запросах к ПСРМ разнятся. Мы ждём общую позицию от PAS и DA. В зависимости от ответа блока ACUM мы дадим свой чёткий ответ по поводу встречи и времени», – объявил Чебан.