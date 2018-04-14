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Молдавский премьер хочет изгнать российских миротворцев из Приднестровья

14 апреля 2018, 15:39  •  92 • Украина
Российские миротворческие силы в ПМР и мир на Днестре для Запада – как кость в горле
Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил в интервью украинским СМИ о намерении поднять в Генассамблее ООН вопрос о выводе из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) российских войск, которые-де не являются миротворческими.
«Моя цель – сделать европейский путь [Молдавии] необратимым. Мы не допускаем ротации российских военнослужащих в Приднестровье. Мы будем и далее требовать вывода войск, будем требовать вывоза вооружений и боеприпасов», – сказал премьер.
В 1992 году именно российские военнослужащие остановили войну Кишинёва против Приднестровья; в том же году получили миротворческий статус согласно Соглашению о принципах мирного урегулирования между Россией, Молдавией и ПМР.
Об эффективности работы росийских миротворцев говорит тот факт, что Приднестровье – единственный в Восточной Европе регион, где боевые действия были прекращены после ввода миротворцев и больше не возобновились. 26 марта 1995 года состоялся исторический плебисцит, на котором 91% приднестровцев высказались за дальнейшее сохранение российских миротворцев в республике.
Однако заигравшийся в евроинтеграцию Кишинёв не обращает никакого внимания на мнение жителей ПМР. В мае 2017 г. Конституционный суд Молдовы объявил пребывание российского контингента в ПМР «незаконным», приравняв миротворцев к оккупантам. Кишинёв не исключает, что начнёт переговоры с Киевом о выводе миротворцев через территорию Украины.
«Необычайная смелость, которую обрело в последнее время правительство Молдовы, связана с развязанной на Западе антироссийской истерией и тем давлением, которое эта страна испытывает со стороны американских и европейских политиков» – так прокомментировал действия Кишинёва депутат Госдумы Константин Затулин.
Российские миротворческие силы в ПМР и мир на Днестре для Запада – как кость в горле. Именно поэтому США с 2015 г. увеличили объём ежегодной финансовой помощи Вооружённым силам Молдавии почти до $13 млн., а министр обороны этой республики Еуджен Стурза заявил, что в ближайшие годы молдавская армия будет оснащена современным летальным оружием.
Соб. корр. ФСК

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