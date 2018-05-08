Молдавский пат. Додон сказал — Додон не сделал • 148 • Аналитика







Верховный главнокомандующий сообщил, что «объехал все военные базы» в Молдавии и заверил, что нет «угроз и попыток строительства чужих баз» на территории республики.





Он подчеркнул, что решение о размещении военных баз на территории страны не может быть принято без согласия главы государства: «Может ли Североатлантический альянс возвести базы в республике в обход президента? Категорически нет. В Конституции четко прописан нейтральный статус страны».



«Даже если кто-то попытается через Конституционный суд как-то это обойти, будут народные волнения, и это плохо закончится для тех, кто запустит этот процесс», — уверен президент. По его словам, большинство молдавских граждан придерживаются такой же позиции.



Это, конечно, достаточно приятная новость. Но возникает вопрос, насколько глава Молдовы сумеет выполнить взятые на себя обязательства. Вопрос этот, увы, не праздный.



Несмотря на пророссийские позиции Игоря Додона, Молдавия под его руководством продолжает уверенное движение на Запад, в том числе и усиливая сотрудничество с НАТО.







Так, например, в декабре 2017 года в молдавской столице открылось постояннодействующее бюро НАТО по связям. Контакты ВС Молдавии с альянсом продолжаются, и нет ни малейшего намека на снижение их интенсивности.



Но самое главное, Игорь Додон, являясь, по конституции страны верховным главнокомандующим, в реальности не контролирует ВС Молдавии.



Напомним, что в сентябре 2017 года президент Молдавии Игорь Додон запретил Министерству обороны республики отправить группу молдавских военных на учения Rapid Trident на Украине.



Глава государства распорядился, чтобы все приготовления к учениям в Молдавии были отменены, а организаторов Rapid Trident оповестили о том, что армия страны не примет участия в мероприятиях.







Однако военные попросту проигнорировали распоряжение президента и на учения поехали. Чуть раньше, 24 августа 2017 года, представители Национальной армии Молдавии приняли участие в параде по случаю Дня независимости Украины, и тоже вопреки воле президента. По центральной площади Киева молдавские военные прошли маршем вместе с военными контингентами из десяти стран, девять из которых представляют государства, участвующие в блоке НАТО.



Где-то за месяц до этих событий Игорь Додон публично угрожал своим оппонентам в правительстве и парламенте массовыми протестами.



Глава страны на своей странице в Facebook тогда написал: «Вместе с народом Молдавии мы направим свои усилия на то, чтобы свергнуть эту власть всеми возможными способами, в том числе путем созыва Великого национального собрания и организации протестов в режиме нон-стоп».



В случае, если правительство вместе с парламентским большинством, «будучи мотивированными из-за рубежа», попробуют втянуть страну в войну, президент пригрозил призвать своих сторонников к активным действиям.



«Мы хотим мира на молдавской земле и не позволим тайных и опасных игр, ставящих под угрозу безопасность граждан», — пообещал Додон.



И после этих грозных заявлений военные открыто проигнорировали приказ своего главнокомандующего.



Дальше — больше. Конституционный суд РМ в октябре 2017 года отстранил президента от исполнения своих обязанностей, передав его полномочия председателю парламента Молдавии Адриан Канду на время, необходимое для того, чтобы привести к присяге нового министра обороны Евгения Стурза, которого Игорь Додон отказался утверждать в должности. После чего президент вернулся к исполнению своих обязанностей, как мы видим, в большей степени декоративных. Однополое образование, или Учителя-мужчины как вымирающий вид



Но все эти происшествия, в том числе и «временный переворот», Додон не счел достаточным основанием, чтобы начать обещанные протесты. Или просто не сумел это осуществить.



К сожалению, приходится констатировать, что за время своего президентства Игорь Додон сумел сделать только обещания и произнести декларации.



Совсем иное дело – его оппоненты, они сумели его практически изолировать и лишить даже тех небогатых возможностей и функций, что оставляла за ним Конституция парламентской республики, которой является Молдова.



Его деятельность в статусе главы государства больше напоминает работу правозащитника, который осуждает противоправные действия руководства. Так, глава молдавского государства осудил объявление российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в Молдавии. Затем, 7 августа 2017 года, Додон заявил, что намерение США построить восемь новых объектов на военной базе у села Бульбоака не было с ним согласовано. Как не была согласована фактическая блокада Приднестровья, высылка российских дипломатов и многое другое. Строго говоря, правительство и парламент с ним вообще ничего не согласовывают.



Впрочем, Игорь Додон заявил, что далее мириться с такой ситуацией не намерен, и в самое ближайшее время парламенту республики будет представлен проект изменения в конституцию страны, предполагающий переход к президентской форме правления.



«Понятно, что парламент инициативу не поддержит. Но мы последовательно должны пойти, потому что мы обещали людям», — отметил глава государства. Для изменения основного закона государства необходимы подписи минимум 34 депутатов. По словам лидера страны, в настоящее время есть одобрение 24 парламентариев, «и если найдем еще 10 голосов, то будет запущена процедура в Конституционном суде», которая продлится 6 месяцев. Знаковое поражение США и SDF под Эль-Хусейнией: «Трумэн» ждёт команды на ответ, ВКС готовят подкрепление



«К тому времени подойдут парламентские выборы. Если нет, мы пойдем с этой идеей на парламентские выборы. Осенью мы пойдем с этой повесткой дня и скажем очень четко: уважаемые сограждане, если вы хотите, чтобы был порядок, а не ситуации, когда одна партия получает 17 депутатов, а контролирует 60, тогда предлагаем запрет на переход из одной партии в другую, а также президентскую форму правления. Думаю, народ нас поддержит», — заключил Игорь Додон. С октября 2017 года пропрезидентская Партия социалистов (ПСРМ) собрала около 1,5 млн. подписей за президентскую форму правления.



Впрочем, и само избрание Игоря Додона президентом Молдовы означало полную поддержку народом Молдавии его лично и его пророссийского курса. Насколько он сумел реализовать этот кредит народного доверия, мы видим. Конечно, тяжелое положение, в котором он находится в силу объективных причин, в известной степени его извиняет. В глазах истории.



Но вот приднестровским и российским партнерам молдавского президента от этого не легче.



В результате получается, что своими доброжелательными декларациями бесправный и бессильный молдавский президент только ввел и вводит в заблуждение Москву и Тирасполь и мешает им вовремя и адекватно ответить на враждебные действия Кишинева.



В контексте происходящего очень трудно ожидать, что лишенный реальной власти и административного ресурса глава государства сумеет переломить ситуацию и провести конституционную реформу. Конечно, остается еще возможность «свергнуть эту власть всеми возможными способами», как об этом более года назад заявлял Додон… Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его республика никогда не станет плацдармом Североатлантического альянса, и на ее территории не будет баз НАТО.Верховный главнокомандующий сообщил, что «объехал все военные базы» в Молдавии и заверил, что нет «угроз и попыток строительства чужих баз» на территории республики.Он подчеркнул, что решение о размещении военных баз на территории страны не может быть принято без согласия главы государства: «Может ли Североатлантический альянс возвести базы в республике в обход президента? Категорически нет. В Конституции четко прописан нейтральный статус страны».«Даже если кто-то попытается через Конституционный суд как-то это обойти, будут народные волнения, и это плохо закончится для тех, кто запустит этот процесс», — уверен президент. По его словам, большинство молдавских граждан придерживаются такой же позиции.Это, конечно, достаточно приятная новость. Но возникает вопрос, насколько глава Молдовы сумеет выполнить взятые на себя обязательства. Вопрос этот, увы, не праздный.Несмотря на пророссийские позиции Игоря Додона, Молдавия под его руководством продолжает уверенное движение на Запад, в том числе и усиливая сотрудничество с НАТО.Так, например, в декабре 2017 года в молдавской столице открылось постояннодействующее бюро НАТО по связям. Контакты ВС Молдавии с альянсом продолжаются, и нет ни малейшего намека на снижение их интенсивности.Но самое главное, Игорь Додон, являясь, по конституции страны верховным главнокомандующим, в реальности не контролирует ВС Молдавии.Напомним, что в сентябре 2017 года президент Молдавии Игорь Додон запретил Министерству обороны республики отправить группу молдавских военных на учения Rapid Trident на Украине.Глава государства распорядился, чтобы все приготовления к учениям в Молдавии были отменены, а организаторов Rapid Trident оповестили о том, что армия страны не примет участия в мероприятиях.Однако военные попросту проигнорировали распоряжение президента и на учения поехали. Чуть раньше, 24 августа 2017 года, представители Национальной армии Молдавии приняли участие в параде по случаю Дня независимости Украины, и тоже вопреки воле президента. По центральной площади Киева молдавские военные прошли маршем вместе с военными контингентами из десяти стран, девять из которых представляют государства, участвующие в блоке НАТО.Где-то за месяц до этих событий Игорь Додон публично угрожал своим оппонентам в правительстве и парламенте массовыми протестами.Глава страны на своей странице в Facebook тогда написал: «Вместе с народом Молдавии мы направим свои усилия на то, чтобы свергнуть эту власть всеми возможными способами, в том числе путем созыва Великого национального собрания и организации протестов в режиме нон-стоп».В случае, если правительство вместе с парламентским большинством, «будучи мотивированными из-за рубежа», попробуют втянуть страну в войну, президент пригрозил призвать своих сторонников к активным действиям.«Мы хотим мира на молдавской земле и не позволим тайных и опасных игр, ставящих под угрозу безопасность граждан», — пообещал Додон.И после этих грозных заявлений военные открыто проигнорировали приказ своего главнокомандующего.Дальше — больше. Конституционный суд РМ в октябре 2017 года отстранил президента от исполнения своих обязанностей, передав его полномочия председателю парламента Молдавии Адриан Канду на время, необходимое для того, чтобы привести к присяге нового министра обороны Евгения Стурза, которого Игорь Додон отказался утверждать в должности. После чего президент вернулся к исполнению своих обязанностей, как мы видим, в большей степени декоративных.Но все эти происшествия, в том числе и «временный переворот», Додон не счел достаточным основанием, чтобы начать обещанные протесты. Или просто не сумел это осуществить.К сожалению, приходится констатировать, что за время своего президентства Игорь Додон сумел сделать только обещания и произнести декларации.Совсем иное дело – его оппоненты, они сумели его практически изолировать и лишить даже тех небогатых возможностей и функций, что оставляла за ним Конституция парламентской республики, которой является Молдова.Его деятельность в статусе главы государства больше напоминает работу правозащитника, который осуждает противоправные действия руководства. Так, глава молдавского государства осудил объявление российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в Молдавии. Затем, 7 августа 2017 года, Додон заявил, что намерение США построить восемь новых объектов на военной базе у села Бульбоака не было с ним согласовано. Как не была согласована фактическая блокада Приднестровья, высылка российских дипломатов и многое другое. Строго говоря, правительство и парламент с ним вообще ничего не согласовывают.Впрочем, Игорь Додон заявил, что далее мириться с такой ситуацией не намерен, и в самое ближайшее время парламенту республики будет представлен проект изменения в конституцию страны, предполагающий переход к президентской форме правления.«Понятно, что парламент инициативу не поддержит. Но мы последовательно должны пойти, потому что мы обещали людям», — отметил глава государства. Для изменения основного закона государства необходимы подписи минимум 34 депутатов. По словам лидера страны, в настоящее время есть одобрение 24 парламентариев, «и если найдем еще 10 голосов, то будет запущена процедура в Конституционном суде», которая продлится 6 месяцев.«К тому времени подойдут парламентские выборы. Если нет, мы пойдем с этой идеей на парламентские выборы. Осенью мы пойдем с этой повесткой дня и скажем очень четко: уважаемые сограждане, если вы хотите, чтобы был порядок, а не ситуации, когда одна партия получает 17 депутатов, а контролирует 60, тогда предлагаем запрет на переход из одной партии в другую, а также президентскую форму правления. Думаю, народ нас поддержит», — заключил Игорь Додон. С октября 2017 года пропрезидентская Партия социалистов (ПСРМ) собрала около 1,5 млн. подписей за президентскую форму правления.Впрочем, и само избрание Игоря Додона президентом Молдовы означало полную поддержку народом Молдавии его лично и его пророссийского курса. Насколько он сумел реализовать этот кредит народного доверия, мы видим. Конечно, тяжелое положение, в котором он находится в силу объективных причин, в известной степени его извиняет. В глазах истории.Но вот приднестровским и российским партнерам молдавского президента от этого не легче.В результате получается, что своими доброжелательными декларациями бесправный и бессильный молдавский президент только ввел и вводит в заблуждение Москву и Тирасполь и мешает им вовремя и адекватно ответить на враждебные действия Кишинева.В контексте происходящего очень трудно ожидать, что лишенный реальной власти и административного ресурса глава государства сумеет переломить ситуацию и провести конституционную реформу. Конечно, остается еще возможность «свергнуть эту власть всеми возможными способами», как об этом более года назад заявлял Додон… Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 148 Источник Похожие новости «Анахронизм», которого так не хватает! Итоги недели. Сажайте картошку, граждане! Терпеть нельзя действовать!

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