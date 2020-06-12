Молдавский олигарх подал иск против Помпео, чтобы оспорить свою нежелательность

Суд в Нью-Йорке 12 июня будет рассматривать иск Владимира Плахотнюка против госсекретаря США Майка Помпео. Он заявил, что Плахотнюк - это олигарх с сомнительной репутацией, который признан нежелательной персоной в США, - пояснил Цырдя.

Депутат добавил, что адвокаты Плахотнюка, вероятнее всего, будут затягивать процесс. Ведь если олигарх проиграет дело, то его экстрадируют в Молдавию, где он является фигурантом двух уголовных дел по отмыванию денег. 22 мая суд Кишинёва санкционировал заочный арест предпринимателя.

Отметим, что бизнесмен также заочно арестован в России, которая подозревает его в покушении на убийство. Кроме того, российские следователи подозревают Плахотнюка в создании преступного сообщества и наркоторговле.