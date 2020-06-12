Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" ...
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" доп...
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешат...
Главная / Политика

Молдавский олигарх подал иск против Помпео, чтобы оспорить свою нежелательность

12 июня 2020, 16:00  •  82 • Политика
Известный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк подал в суд на госсекретаря США Майка Помпео, чтобы оспорить свою "нежелательность". Об этом в четверг заявил молдавский депутат Богдан Цырдя. Ранее глава американской дипломатии назвал бизнесмена "нежелательным лицом на территории США".
Суд в Нью-Йорке 12 июня будет рассматривать иск Владимира Плахотнюка против госсекретаря США Майка Помпео. Он заявил, что Плахотнюк - это олигарх с сомнительной репутацией, который признан нежелательной персоной в США, - пояснил Цырдя.
Депутат добавил, что адвокаты Плахотнюка, вероятнее всего, будут затягивать процесс. Ведь если олигарх проиграет дело, то его экстрадируют в Молдавию, где он является фигурантом двух уголовных дел по отмыванию денег. 22 мая суд Кишинёва санкционировал заочный арест предпринимателя.
Отметим, что бизнесмен также заочно арестован в России, которая подозревает его в покушении на убийство. Кроме того, российские следователи подозревают Плахотнюка в создании преступного сообщества и наркоторговле.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
12 июня 2020, 02:00
"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко
12 июня 2020, 03:00
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
12 июня 2020, 01:00
"И Медведева туда пристроить": Слухи о роспуске Госдумы политолог назвал "логическим завершением"
12 июня 2020, 01:00
В Мосгордуме прервали трансляцию при разговоре о миллиардах Шапошникова - СМИ
12 июня 2020, 12:00
Пушков: Кремль лишил Зеленского шанса повысить политический вес
12 июня 2020, 01:00
"Советская пропаганда работала лучше": Поддубный рассказал об "уроке лицемерия" от Госдепа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2020, 23:00
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
06 июня 2020, 20:55
"Это уже неприлично выглядит": Политолог назвал слабого министра России
08 июня 2020, 19:00
Саманта Пауэр решила поучить Россию. И попала под шквал обвинений от американцев
08 июня 2020, 21:00
"Вина Украины уже доказана": Бородай назвал очевидной причастность Киева к крушению MH17
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
07 июня 2020, 20:00
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "больше 20 раз"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.