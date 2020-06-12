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Молдавский олигарх подал иск против Помпео, чтобы оспорить свою нежелательность
12 июня 2020, 16:00 • 82 • Политика
Известный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк подал в суд на госсекретаря США Майка Помпео, чтобы оспорить свою "нежелательность". Об этом в четверг заявил молдавский депутат Богдан Цырдя. Ранее глава американской дипломатии назвал бизнесмена "нежелательным лицом на территории США".
Депутат добавил, что адвокаты Плахотнюка, вероятнее всего, будут затягивать процесс. Ведь если олигарх проиграет дело, то его экстрадируют в Молдавию, где он является фигурантом двух уголовных дел по отмыванию денег. 22 мая суд Кишинёва санкционировал заочный арест предпринимателя.
Отметим, что бизнесмен также заочно арестован в России, которая подозревает его в покушении на убийство. Кроме того, российские следователи подозревают Плахотнюка в создании преступного сообщества и наркоторговле.
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