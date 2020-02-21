Молдавский министр извинился за правду о российских миротворцах

Вопрос об отставке главы МИДЕИ снят с повестки дня

В четверг, 20 февраля, состоялось очередное пленарное заседание парламента Молдовы, на котором оппозиция собиралась рассмотреть вопрос выдвижения вотума недоверия главе МИДЕИ Молдовы Аурелиу Чокою за его фразу о роли российских миротворцев в урегулировании конфликта в Приднестровье.

Напомним, на прошлой неделе Чокой заявил, что «российские миротворцы остановили кровопролитие в 1992 году», за что оппозиция потребовала его отставки.

Однако в повестке дня пленарного заседания вопроса о вотуме недоверия не было.

«Я настоятельно прошу включить в повестку дня заседания парламента вопрос о вынесении вотума недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой. Накануне на заседании постоянного бюро парламента не было представлено законных оснований для того, чтобы этот вопрос не был включён в повестку дня»,

– требовал глава фракции партии «Достоинство и правда» (Платформа «DA» – часть блока ACUM) Александр Слусарь.

Спикер парламента Зинаида Гречаный пояснила, что инициатива оппозиции отклонена юридическим управлением парламента, поскольку вотум недоверия не объявляется всего за одну фразу, вырванную из контекста.

«Вчера постоянное бюро парламента большинством голосов отклонило инициативу о внесении в повестку дня вопроса о вотуме недоверия министру иностранных дел»,

– пояснила спикер парламента.

Впрочем, у инициативы не было никаких шансов – уже накануне социалисты и демократы дали понять, что не собираются её поддерживать.

«Министр объяснил нам, в каком контексте прозвучало это злосчастное высказывание. Необдуманные фразы иногда выскальзывают. Такое в жизни случается»,

– пояснил позицию демократов председатель парламентской фракции ДПМ Дмитрий Дьяков.

А также потому, что накануне парламентского заседания министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой попросил прощения за свои «необдуманные» слова перед демократами.

«К сожалению, мои слова истолковали неправильно. Моей ошибкой было то, что я не довёл свою мысль до конца. Это зашло так далеко, что ветераны войны на Днестре почувствовали себя обиженными. Пользуясь возможностью, я хочу выразить глубокое уважение людям, которые сражались, проливали кровь на этой войне»,

– покаялся Чокой 19 февраля на встрече с депутатами Демократической партии.

Демократы приняли извинение и призвали всех министров нынешнего правительства не делать политических заявлений.

Напомним, глава МИДЕИ во время недавней пресс-конференции заявил: «И, если говорить по фактам, армия Российской Федерации, размещённая тогда в приднестровском регионе, тогда вмешалась, чтобы остановить кровопролитие».

Вполне законченная мысль, не предполагающая двузначного толкования.