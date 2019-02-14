Молдавский МИД требует отозвать своего посла из России - СМИ

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) настаивает на отзыве посла Молдавии в России Андрея Негуцы. Соответствующий запрос ведомство направило в правительство страны.

Пресс-секретарь молдавского внешнеполитического ведомства Александр Ройтман сообщил журналистам о том, что МИДЕИ направило в правительство Молдавии запрос об отзыве посла в России Андрея Негуцы.

О причинах этого требования Ройтман сообщать не стал. При этом в МИДЕИ отметили, что это никак не связано с ситуацией с молдавскими лётчиками, спасёнными из афганского плена.

Со своей стороны, президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что подписывать подобный указ не станет. "Указ не подпишу. Без указа отозвать невозможно", - заявил он журналистам.

По словам главы государства, требование МИДЕИ об отзыве посла не имеет никаких оснований. В то же время такие действия, как отзыв дипломатического представителя из другой страны, являются "эксклюзивной прерогативой президента", напомнил Додон.

Об этом сообщает Sputnik-Молдова.

Напомним, ранее российский посол в Молдавии Олег Васнецов получил от МИДЕИ ноту протеста из-за задержки встречи молдавской делегации с пилотами, спасёнными из афганского плена. По словам пресс-службы МИДЕИ, власти России якобы не сообщают молдавской стороне, где именно находятся пилоты.