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Молдавский флаг на антироссийских учениях НАТО Sea Breeze 2019

16 июля 2019, 14:24  •  59 • Война
Для чего правительство нейтральной страны бросается в объятия НАТО
Как всем известно, Молдова – страна внеблоковая, в Конституции которой так и записано: «Республика обладает нейтральным статусом». Тем не менее начиная с 1996 года страна сотрудничает с НАТО в рамках так называемого Индивидуального плана партнёрства. В Кишинёве работает информационный центр НАТО, а в канун 2018 года открылось и Бюро по связям с альянсом, вероятно, информационный центр не справлялся с объёмом работы. Причём Бюро открылось несмотря на протесты президента страны Игоря Додона, который неоднократно напоминал, что Молдова – страна нейтральная и будет ею оставаться и впредь.
Не только президент выступает против тесного сотрудничества Молдовы с НАТО. Согласно социологическим исследованиям, которые регулярно проводятся Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, более половины респондентов против такого сотрудничества.
«Мы спросили людей, как они бы проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения к НАТО. За проголосовали бы 22,4% респондентов, против – 60,1%, число сторонников вступления в НАТО продолжает падать», – заявил полгода назад программный директор Ассоциации социологов и демографов Николай Бодян.
Удивительно: притом что каждый соцопрос показывает, что население страны выступает за нейтралитет, власти изо всех сил стремятся в объятия НАТО. Армия Молдовы модернизируется (и достаточно активно) по натовским стандартам и принимает участие в учениях альянса. Вот, например, в тех, что только что закончились на Украине – «Си Бриз». И пусть молдавских военных там было всего ничего, главное то, что флаг РМ «гордо реял» над этими учениями, главные застрельщики которых даже не скрывали их антироссийской направленности. В этом свете участие Молдовы в совместных антироссийских учениях с НАТО прямо противоречит тезису о нейтралитете страны. Ущербный какой-то нейтралитет выходит. Особенно с учётом нынешнего речного компонента учений НАТО, вызывающего стойкие ассоциации с конфликтом в Приднестровье.
Новое правительство Молдовы, как и прежнее, сделало вид, что нейтралитет молдавский – только на бумаге.
Новый министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Николае Попеску в Брюсселе встретился с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер для обсуждения сотрудничества, в котором будто бы заинтересована страна и которое будет продолжено в рамках всё того же Индивидуального плана действий партнёрства (IPAP) РМ-НАТО.
«Индивидуальный план действий IPAP – это инструмент, который позволяет нам поддерживать политический диалог и вести практическое сотрудничество Республики Молдова с Североатлантическим альянсом», – цитирует Попеску пресс-служба МИДЕИ.
«Стороны обсудили совместные действия, которые планируется предпринять во многих сферах сотрудничества: внедрение инициативы по укреплению потенциала безопасности и обороны, продвижение реформирования сектора безопасности и обороны, борьба с новыми угрозами безопасности, сотрудничество в области стратегической коммуникации и противодействие гибридным угрозам», – говорится в сообщении. В этом месте хотелось бы поподробнее знать о «новых угрозах безопасности» для Молдовы, поскольку НАТО считает такой угрозой Россию. А как сейчас, уже после смены власти, считает правительство РМ? Президент?
Роуз Геттемюллер подчеркнула, что альянс «готов и впредь предоставлять молдавским властям необходимую помощь, в том числе экспертную, в процессе реформ. В частности, речь идёт о модернизации сектора безопасности и обороны».
Интересно, почему Молдове нужно модернизировать свой сектор безопасности непременно с НАТО? Турция, например, на днях свою безопасность укрепила российскими С-400, будучи членом НАТО – и ничего, безопасности от этого стало только больше.
Казалось бы, Молдове, где более половины населения настроено отрицательно по отношению к НАТО, надо уходить от участия в совместных учениях с альянсом и камланий про перестройку армии «под НАТО», но нет же! Раньше Плахотнюк и компания бросались в объятья НАТО, теперь то же самое делает Санду и её компания министров. Поэтому Нику Попеску и не рассказал гражданам Молдавии, каким образом страна одновременно собирается налаживать добрососедские отношения с Россией и сотрудничать с НАТО. Где-где, а в военно-политической сфере усидеть на двух табуретках не получится. Кстати, посол США в Молдове Дерек Хоган уже об этом предупреждал. Но, видимо, у молдавского правительства есть желание попробовать-таки усидеть.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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