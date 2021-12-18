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Молдавский чиновник требует "формально" изгнать посла России из страны
18 декабря 2021, 16:20 • 104 • Политика
Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун требует "формального решения" по изгнанию посла России Олега Васнецова из страны после участия в инаугурации лидера Приднестровья.
Участие посла России в Кишинёве Олега Васнецова в инаугурации нового лидера Приднестровья Вадима Красносельского вызвало возмущение у председателя комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Иона Гузуна. Тот на странице в Facebook потребовал изгнать русского дипломата из страны, заметив, что тут необходимо "формальное решение".
Чего именно требует Гузун? Он желает объявить Олега Васнецова персоной нон грата. Что, в общем-то, не очень и удивляет, ведь ранее, напомним, власти Молдавии уже заранее объявили о непризнании выборов в Приднестровье законными.
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