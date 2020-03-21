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Молдавский бизнес просит о помощи

21 марта 2020, 13:35  •  15 • Украина
Всего за неделю карантина мелкие предприятия оказались на грани банкротства
Карантинные меры, введённые в Молдове в связи с эпидемией коронавируса, вызвали у молдавских предпринимателей настоящую панику. И хотя власти уже пообещали малому и среднему бизнесу некоторую поддержку, многие мелкие предприятия уже находятся на грани банкротства. При том, что прошла всего одна неделя карантина.
Эксперты успокаивают и уверяют, что после первой волны паники предприниматели начнут искать пути выхода из кризиса, переориентируются и, в конце концов, всё наладится. Но сами молдаване в это уже не верят. Да и доктор экономики Татьяна Ларюшина считает, что «деловая среда в Молдове уже точно не будет прежней».
Больше всего на сегодняшний день пострадали в Молдове рестораны и кафе.
«Убытки компаний уже исчисляются сотнями тысяч леев. Легче тем, кто раньше занимался доставкой и продолжает делать это сейчас. Но и их доходы упали на 80%. Это понятно – люди сидят дома и готовят еду сами»,
– рассказала журналистам глава Национальной ассоциации ресторанов и кафе MĂR Анета Засавицки.
На момент объявления карантина в ресторанах и кафе был запас продуктов. Где-то смогли заморозить то, что можно, где-то продукты раздали сотрудникам, но несколько тонн продуктов оказались на свалке.
Закрыты все гостиницы и отели Молдовы. В отеле Berd осталась одна француженка, не успевшая уехать домой до закрытия границ. Персонала в этой гостинице практически нет, так же, как и в других пустых отелях – всех отправили по домам. Пустуют и элитные квартиры, которые арендовали иностранцы, приезжающие по делам в Кишинёв.
Туристический же бизнес просто потерял всякий смысл. Сотни тысяч вложенных долларов в заранее организованные туры, в оплаченные отели, перелёты и прочее кто-то ещё надеется вернуть, а кто-то – нет. По прогнозам экспертов, после окончания эпидемического кризиса турфирм останется, как минимум, в два раза меньше.
Чуть ли не больше всех пострадал рекламный бизнес – никто сегодня не собирается вкладывать средства в рекламу. «Лёг» рынок недвижимости.
Но даже те компании, которым удалось организовать дистанционную работу, жалуются, что производительность труда снизилась на 30-40%.
Казалось бы, дела хорошо идут только у тех, кто занимается продажей продуктов и предметов первой необходимости. Однако торговые сети обычно получают прибыль от продажи дорогих товаров и продуктов, а не от группы социально-значимых товаров. Покупают же сегодня только самые простые и дешёвые продукты и товары.
Сегодня бизнес просит у правительства снизить налоги, обеспечить пособиями тех родителей, кто вынужден бросить работу и сидеть дома с детьми, отсрочить уплату подоходного налога на два месяца, на два месяца отсрочить платежи по кредитам.
Многие банки уже пошли навстречу своим клиентам и освободили предпринимателей на три месяца от уплаты процентов по кредитам, а за просроченные платежи отменяются штрафы до середины июня.
Правительство же пока решило снизить на 5% (с 20% до 15%) НДС для ресторанов и отелей, разрешило сдать отчёты за первый квартал текущего года до 25 июня, а налоговые службы пообещали не проводить проверки в компаниях до 1 июня. Власти также пообещали дополнительно поддержать бизнес, если Молдова получит международную финансовую помощь. Только вот трудно сегодня сказать – будут ли Молдове и дальше помогать в условиях всеобщего мирового кризиса…
«Это первые меры, которые мы предпринимаем для поддержки бизнеса. Будут и другие меры, в зависимости от развития ситуации. Уважаемые предприниматели! Вы находитесь на первой линии обороны страны от коронавируса. Спасибо от всего сердца за высокий дух ответственности, который вы проявляете в эти трудные времена!»,
– заявил 19 марта премьер-министр Ион Кику на заседании с представителями молдавского бизнеса.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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