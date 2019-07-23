Молдавским вузам не хватает абитуриентов

Июль на всём постсоветском пространстве – время абитуриентов, время выбора и переживаний.

Когда-то в Молдавской ССР было всего 8 государственных высших учебных заведений, конкурс в которые всегда был традиционно высоким, в среднем – 3-4 и даже 5-6 человек на место. Но зато и поступали (в основном) самые достойные.

Сегодня собирается пойти в школу уже второе поколение, родившихся в «независимой Молдове», вот только в молдавском образовании с тех пор произошли огромные перемены. Прежде всего, вузов стало больше. Намного больше. В 2019 году тридцать высших учебных заведений страны ждут абитуриентов. Рождаемость же падает с каждым годом – сегодня, по данным ООН, Молдова относится к странам, в которых быстрее всего происходит старение населения. И как результат – в прошлом году в молдавских вузах осталось свободными 700 бюджетных мест и 3 тысячи – контрактных. И если ещё 10 лет назад, в 2008 – 2009 годах, в молдавских вузах обучалось почти 115 тысяч студентов, в прошедшем учебном году – менее 65 тысяч.

«Количество студентов в республике сокращается. Причины – в демографической ситуации, в массовой миграции. Кроме того, многие не видят смысла в высшем образовании из-за проблем с трудоустройством. Треть молдавских абитуриентов отбывают на учебу в Румынию: эта страна предоставляет самую большую квоту в этой сфере для нашей республики», – комментирует ситуацию ректор Славянского университета Молдовы Татьяна Млечко.

Другая сторона проблемы – в стране с каждым годом всё сложнее найти специалистов. Настоящих опытных работников, не менеджеров. Нет, они, конечно, не все уехали в Европу, но не уехали по той простой причине, что работа у них есть дома, в Молдове. И все они в основной своей массе – люди, которым за пятьдесят. Молодёжь же после получения высшего образования старается уехать, прежде всего в Румынию или Россию, поскольку перспектив на родине не видит. За последние двадцать лет Молдавия уже потеряла более миллиона трудоспособного населения – для маленькой республики это большая цифра.

18 июля правительство Молдовы утвердило планы «по подготовке

кадров с финансированием из государственного бюджета на 2019-2020 учебный год», в которых предусмотрено даже 200 бюджетных мест для иностранцев, если они вдруг захотят обучаться в Молдове. А количество бюджетных мест в педагогических вузах увеличено по сравнению с прошлым годом. Осталось только найти желающих получить образование на родине.