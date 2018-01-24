Молдавским политическим лузерам грезятся миллиардные счета к России

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду на днях в интервью ежедневному изданию Latvijas Avize («Латвийская газета») заявил, что молдавские власти собрались нанять международную компанию для оценки ущерба, который, по его словам, Россия наносила Молдове в течение 25 лет военным присутствием в Приднестровье.

Воображение Канду уже рисует ему счета на миллиарды долларов, предъявленные правительством и парламентом Молдовы (обе эти институции фактически находятся под управлением одного человека – олигарха Влада Плахотнюка, лидера Демократической партии). «Мы считаем, что приблизительно 2000 российских солдат в Приднестровье – это оккупационные силы. Они проводят совместные учения с так называемой приднестровской армией. Подразделения российской армии создают риски для безопасности, потому что это нелегальное военное присутствие – так же, как и российская армия в Абхазии, Южной Осетии и на востоке Украины. Мы стараемся говорить о нелегальном присутствии российских войск на международном уровне и надеемся, что этот вопрос окажется в поле зрения ООН.

Со стороны России нарушено международное право. Мы думаем нанять международную юридическую фирму для подсчета ущерба от российского присутствия в Приднестровье за 25 лет. Счет будет измеряться миллиардами долларов», – заявил Канду.

Раз такое дело, латвийские газетчики не упустили возможности поинтересоваться, не собираются ли в Кишинёве пойти ещё дальше и по примеру прибалтийских стран предъявить России иск за «советскую оккупацию» – уж там-то можно насчитать куда больше! Однако здесь Канду съехал на расплывчатые формулировки; мол, «общество ещё не готово» к такому повороту дел, хотя «возможно, когда-нибудь мы создадим такую комиссию, чтобы подсчитать репарации».

Ещё руководитель молдавского парламента поплакался на «признаки вмешательства» России в грядущие парламентские выборы в Молдове. А что ещё ему говорить, если «проевропейская партия демократов», как назвали ДПМ в латвийском издании, имеет в стране рейтинги, совершенно не позволяющие претендовать на победу? Прошлогоднее сентябрьское исследование общественного мнения в Молдове, проведённое CBS-AXA по запросу института IDIS Viitorul, показало, что демократы имеют 3,1% поддержки у избирателей, а троица молдавских правителей – Влад Плахотнюк, премьер-министр Павел Филип и сам Андриан Канду - не могут похвастать и 1% поддержки. Соломинок, которые могут помочь этим политическим лузерам удержать власть, всего две:

– смешанная система выборов, позволяющая правдами и, скорее, неправдами протащить в парламент «своих» людей на мажоритарных округах;

– фантастические россказни в западной прессе о «российском вмешательстве» вкупе с истерическими возгласами по поводу судьбы Приднестровья и российского присутствия в ПМР.

Наряду с этим парламентская тусовка Плахотнюка и подконтрольные ему другие органы власти постоянно принимают решения и делают шаги, осложняющие молдавско-российские отношения, а сам олигарх не устаёт мотаться в Вашингтон за поддержкой, настаивать на включении в конституцию «европейскую интеграцию как национальный приоритет и важнейшую внешнеполитическую задачу Молдовы» и публиковать свои размышления о «российской агрессии» в западной прессе. Теперь и Андриан Канду подключился к этой кампании.

Вся эта камарилья, явно проигрывающая молдавским социалистам и отчётливо это понимающая, уже создала в Молдове эрзац-демократию, додумавшись временно отстранять законно избранного президента страны от должности. Сейчас она всеми силами добивается расположения Запада, чтобы вопреки ничтожным рейтингам остаться у власти. Название интервью Канду в Latvijas Avize – «Поле боя: Молдова». «Сражаться» на этом поле на самом деле молдавским эрзац-демократам предстоит с социалистами, которые имеют примерно в десять раз большую поддержку у народа, чем политические силы под крышей Плахотнюка. Тем не менее лузеры пытаются изображать из себя сильных соперников. Молдавская эрзац-демократия рассчитывает жить и завтра, и послезавтра, для этого и делаются безумные заявления вроде того, что выставить России счёт за Приднестровье, а после «подсчитать репарации» за время «советской оккупации». В комиссию можно тех же латышей пригласить: они оценили «ущерб», якобы нанесённый экономике Латвии Советским Союзом, в 185 миллиардов евро. Видимо, эта мифическая сумма полностью затуманила сознание молдавского спикера.

Реакция в РФ: «Попытки выдавить наших миротворцев обречены на провал»

«Российские миротворческие войска, которые там (в ПМР – Ред.) находятся, спасли огромное количество молдаван и граждан других национальностей бывшей Молдавской ССР, которые после распада Советского Союза вступили в открытое противостояние. Если бы там не оказалось российских миротворческих сил, то в регионе была бы резня. Поэтому, думаю, они должны не требовать какой-то компенсации, а благодарить за то, что там была прекращена гражданская война. Если завтра оттуда уйдут российские миротворческие войска, то это отнюдь не значит, что Приднестровье поднимет лапки и пойдёт сдаваться на милость Кишинёву. Поэтому, думаю, такое заявление вписывается в рамки политики, направленной на ухудшение отношений с Россией и стремления рано или поздно попасть в НАТО…» – сказал RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу. Российские миротворческие силы выполняют функции по своему прямому предназначению – это недопущение вооружённого конфликта, который был в своё время в Приднестровье. И только присутствие российских миротворцев позволяет сегодня выдержать пусть хрупкое, но мирное сосуществование в регионе. К великому сожалению, они сегодня ищут внешнего врага в лице России, отвлекаясь от насущных проблем. Это, безусловно, делается по указке Запада, США. Делается и в угоду сопредельной Румынии. Но всяческие попытки выдавить наших миротворцев, на мой взгляд, обречены на провал. Это недопустимо, поскольку мы выполняем в соответствии со всеми нормами международного права задачи по защите мира на данном участке», – заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«В Молдове хотят получить с России миллиарды за мифическую «оккупацию Приднестровья»? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать «дайте деньги»! Потуги, обреченные на провал. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем», – написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

Соб. корр. ФСК