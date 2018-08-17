Молдавским поездам могут запретить останавливаться на Украине

Министерство инфраструктуры Украины не предлагало запретить посадку украинских пассажиров на транзитные поезда из Молдавии в Россию, но готово это сделать. Об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян.

Он сообщил, что в связи с его предложением разорвать железнодорожное сообщение с Россией в Мининфраструктуры не подготовили изменений в маршрутах транзитных поездов. Тем не менее ведомство готово это сделать. В частности, речь идет о запрете посадки украинских пассажиров на поезда, идущие из Молдавии в Россию через территорию Украины.