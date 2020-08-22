Молдавским фермерам готовят роль спички в будущих протестах

«Катастрофическую ситуацию в аграрной отрасли оппозиция пытается использовать в своих электоральных целях»

В пятницу истёк срок ультиматума, который протестующие аграрии Молдовы выдвинули правительству. По мнению фермеров, за это время правительство должно было найти решение по преодолению кризиса в сельском хозяйстве, вызванном весенней засухой и гибелью урожая, а также изыскать дополнительные средства для возмещения ущерба, нанесённого погодными условиями аграриям.

Напомним, государство обязалось выплатить фермерам по 1000 леев ($60) за гектар погибшего урожая, после переговоров премьер-министр Ион Кику согласился поднять сумму компенсации до 1500 леев. Однако фермеры заявляют, что этого недостаточно и настаивают на 3000 леев за гектар.

«До сих пор мы не увидели результат. Мы ждём. Обещания не подкреплены документами. Если ничего не решат, мы поедем в центр, дорога широкая. Все вместимся»,

– заявил журналистам один из протестующих, добавив, что все 300 тракторов, которые в настоящее время стоят на въезде в столицу, приедут в центр Кишинёва.

Однако президент Молдавии Игорь Додон не раз говорил, что больше обещанного фермеры не получат.

«Я видел, что некоторые фермеры говорят, что они недовольны и хотят три тысячи леев. Это 2 миллиарда 400 миллионов леев, которых в бюджете просто нет. Те, кто их вам обещает и выводит вас на улицы, пусть объяснят, где их взять. Урезать зарплаты, пенсии или перестать ремонтировать дороги?»

– обратился президент к протестующим аграриям.

А премьер-министр напомнил фермерам: те, кто митингует, вместо того чтобы работать в поле, рискуют остаться вообще без всякой помощи.

Однако председатель оппозиционной партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе не перестаёт критиковать власть за то, что она «слишком безразлична к судьбе аграриев».

«Недопустимо угрожать фермерам, говоря, что те, кто не прекратит протест, не получат и так очень небольшую помощь, предоставленную правительством. Подходы этой власти ошибочны и показывают всем нам, насколько непоследовательным может быть предвыборный кабмин»,

– поддерживает Нэстасе фермеров и призывает их не сдаваться и продолжать требовать у правительства больше денег.

«Я не хочу делить фермеров на тех, кто занимается политикой, и тех, кто ей не занимается, всем фермерам тяжело. Однако блокирование улиц означает дестабилизацию и препятствование деятельности других экономических агентов, которые не смогут нормально работать. Фермеры требуют отставку правительства, однако отставка правительства означает несколько месяцев политической нестабильности в разгар кризиса»,

– заявил Игорь Додон во время передачи «Президент отвечает».

По мнению президента, большинство протестующих аграриев не понимают, чего они добиваются, а являются инструментом в руках политиков, стремящихся дестабилизировать ситуацию перед выборами.

По мнению молдавского политолога Семёна Албу, сегодня в Молдове «обкатываются технологии массовых протестных акций, которые планируются оппозицией на грядущую осень».

«Сейчас фермеры нужны в первую очередь для того, чтобы стать спичкой, которая в дальнейшем разожжёт костёр недовольства и других отраслевиков, пострадавших от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Особенно, если им не удастся добиться от правительства выполнения всех своих условий, что вполне вероятно. Отсюда и такие креативные формы протестов с маршами на столицу и сопутствующей медийной подсветкой. Катастрофическую ситуацию в отрасли оппозиция пытается использовать в своих узких электоральных целях и наверняка забудет про неё сразу после окончания избирательного процесса»,

– прокомментировал ситуацию политолог.