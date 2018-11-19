Молдавских унионистов обвинили в работе на Москву

Козловская: «Это ответ режима Плахотнюка на жёсткую критику Евросоюза»

В Молдове разразился очередной громкий скандал: Андрей Нэстасе и Майя Санду – «агенты Кремля».

Месяц назад по инициативе депутатов Демократической партии Парламентом Молдовы была создана следственная комиссия по расследованию деятельности Фонда «Открытый диалог» («Otwarty Dialog») и его руководителя Людмилы Козловской. Фонд этот заподозрили в том, что он вмешивался во внутренние дела Молдавии и финансировал оппозиционных политиков. В ответ на обвинения Козловская заявила, что правящая ДПМ решила дискредитировать Фонд «Открытый диалог», поскольку он поддерживает включение в санкционный список Влада Плахотнюка.

В парламентскую следственную комиссию вошли представители ДПМ и ПСРМ. В итоге комиссия нашла… «российский след». Якобы это российские спецслужбы вмешивались во внутренние дела Молдовы через Фонд «Открытый диалог», зарегистрированный в Польше. Об этом говорится в отчёте следственной комиссии, который был представлен 16 ноября в Парламенте Молдовы. Подписан этот покумент председателем следственной комиссии (от ДПМ). Работа, как утверждается, велась в закрытом режиме.

В отчёте комиссии также говорится о том, что Фонд «Открытый диалог» использовался для диверсий не только против Молдовы, но и против Украины и стран Прибалтики, а «также ещё ряда восточноевропейских стран». И чтобы два раза не вставать и обнаружить, наконец, пресловутый «украденный миллиард», комиссия заявила, что именно эти деньги через Фонд шли на финансирование правой оппозиции. Причём, воровали миллиард якобы на территории ЕС.

Депутаты из состава комиссии настоятельно рекомендовали в своём отчёте наказать оппозиционные партии. А спикер Парламента Андриан Канду даже заявил, что лидеров Андрея Нэстасе и Майи Санду можно обвинить в измене родины или в шпионаже и возбудить уголовное дело.

ДПМ пошли ещё дальше и припомнили недавнюю резолюцию Европарламента по ситуации в Молдове, в которой европейские парламентарии дали достаточно жёсткую оценку тому, что происходит в стране. Так вот, по мнению демкоратов, на принятие такой резолюции повлияли лидеры молдавской оппозиции. А на них, в свою очередь, повлияли… русские. Такой вот запутанный сюжет для детектива.

«Принятый Европарламентом документ в значительной степени зависит от политических партий в Молдове, которых поддерживают определённые партии других государств», – было сказано от имени ДПМ прессе.

А ещё молдавские демократы собрали сто тысяч подписей под петицией, в которой они просят европейские структуры проверить все связи лидера партии «Действие и солидарность» Майи Санду и лидера партии «Платформа «Достоинство и право» (PAS) Андрея Нэстасе с банковским скандалом 2014 года, причём указали, что «расследование необходимо проводить на европейском уровне». Эту петицию передали в офис делегации Европейского Союза в Молдове.

В ответ на обвинения в партии «Действие и солидарность» (PAS) заявили, что никогда не были связаны с Фондом «Открытый диалог» и не получали от него финансирования.

«Это ложь ДПМ в стиле кремлёвской пропаганды, выдуманная для того, чтобы отвлечь внимание общества от серьёзных проблем и расследований. Это такая же ложь, как и то, что Майя Санду договорилась с Ангелой Меркель пустить в Молдову 300 тысяч сирийских мигрантов и поселить их в Кагуле. Абсурдное обвинение заключается и в том, что Майя Санду участвовала в конференции по приглашению нескольких уважаемых членов Европейского парламента с финансированием покупки билета и размещения этим фондом, с которым сотрудничал Европейский парламент», – говорится в заявлении пресс-службы PAS.

В парламентской комиссии выразили сожаление, что Санду и Нэстасе «отказались сотрудничать со следствием».

«Такие действия, если они сознательны, расцениваются как предательство родины. Вопрос в том, знали ли наши политики, что действуют в ущерб интересам страны или сделали это по незнанию. К сожалению, комиссия не смогла поговорить с этими людьми, чтобы собрать больше информации. Мы сейчас говорим не о билетах на самолет или оплате гостиницы, мы хотим знать, о чём они говорили, какую информацию у них пытались выяснить», — заявил спикер парламента Андриан Канду.

По его словам, доклад комиссии по расследованию «обстоятельств вмешательства Фонда «Открытый диалог» во внутреннюю политику Молдовы переведут на английский язык и разошлют Совету Европы, ОБСЕ, НАТО и руководствам стран, упомянутых в документе – Польши, Украины, Румынии, стран Балтии и США».

ДПМ, похоже, совсем отчаялась победить на выборах, если выбрала такой способ бороться с унионистами, которые получают на Западе явную поддержку. Вряд ли в Европе и Америке поверят в то, что абсолютно прозападные политики Андрей Нэстасе и Майя Санду работают на российские спецслужбы. Даже несмотря на то, что упоминать вездесущую «руку Кремля» ныне модно без всякого повода, на основании «хайли-лайкли», это не сработает в случае с Санду и Нэстасе. Похоже, в ДПМ вдохновились примером соседки: ведь если Украине сходят с рук бредни о «войне с Россией», почему бы не попробовать разжалобить Европу «российским вмешательством» в молдавские дела? Только вот сложно представить, даже если очень постараться, что Россия заинтересована в финансировании сторонников унири в Молдове – логичнее было бы указать пальцем на Румынию, но Плахотнюка сгубило пристрастие к тренду: если принято обвинять во всём Россию, то и унионистов в Молдове поддерживает Москва. Фантастика, да и только!

«Сегодня прозвучало высказывание, которое стало лейтмотивом, что кто-то пытается повлиять на мнение Европейского парламента. Я хочу вам сказать, что у Европарламента есть очень хорошие инструменты для собственного информирования и им известно, что происходит в Молдове. Различные соглашения содержат механизмы отчетности, все наши министерства периодически отчитываются перед советами по ассоциации с ЕС. Обобщая всю полученную информацию, Европарламент складывает собственную позицию. Поэтому говорить о том, что какая-то организация пытается влиять на мнение Европарламента – смешно», – прокомментировал отчёт следственной комиссии Депутат от Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Юрий Цап.