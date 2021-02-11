Молдавские журналисты устроили провокацию на границе с Приднестровьем

Представители прессы, нарушившие правила съёмки, обвинили российских миротворцев в нарушении прав человека

Президент Молдавии Майя Санду никогда не скрывала своих планов в отношении как Приднестровья, так и российских миротворцев, присутствующих на его территории. По убеждению нового молдавского президента, миротворцы должны уйти, а Приднестровье насильно возвращено в состав Молдавии. Ни о каких дипломатических путях решения тридцатилетнего конфликта не может быть и речи.

Во вторник, 9 февраля, на молдавско-приднестровской границе журналисты спровоцировали конфликт с российскими миротворцами.

«Журналисты TV8 Виорика Татару и Андрей Каптаренко, авторы цикла передач «Днестр без границ», были задержаны на переходе Днестра в селе Гура Быкалуй так называемыми миротворцами. Военнослужащие с символикой Российской Федерации на форме были вооружены и требовали от журналистов удалить отснятый материал»,

– сообщает телеканал TV8.

Журналисты отказались подчиняться и вызвали полицию, а затем и представителей Объединённой контрольной комиссии, отвечающей за безопасность в регионе.

Пока шло разбирательство, журналисты отказались покидать автомобиль, зато, не теряя времени, писали сообщения: «Нас заблокировали люди с оружием!», «Если мы выйдем из машины, нас арестуют!», «Они поставили нам условие удалить видео. С точки зрения свободы прессы мы не можем себе этого позволить. Это означало бы стать на колени».

Как оказалось, журналисты, пересекая КПП на границе, открыто вели видеосъёмку миротворческого поста, что запрещено. Объявление о запрете вести фото- и видеосъёмку поста размещено на подступах к нему, однако журналисты обоих берегов Днестра прекрасно это знают и без объявлений. Для СМИ существует возможность сделать репортаж с любого КПП, однако только после согласования с руководством ОКК.

Прогнозируемо представители миротворческого контингента предложили журналистам удалить отснятый материал. После чего о «наступлении на свободу слова» были поставлены в известность не только полиция Молдавии и ОКК, но Министерство иностранных дел Молдовы и правозащитная организация PromoLex, которая занимается защитой прав граждан в ЕСПЧ.

Неправительственная организация PromoLex не заставила долго ждать и уже отметилась официальным заявлением, в котором осудила «незаконное задержание журналистов» российскими миротворцами, а также призвала правительство Молдавии срочно расследовать это «грубое нарушение прав человека».

«Этот инцидент ещё раз доказывает необходимость преобразования миротворческой миссии на Днестре в международную гражданскую миссию»,

– говорится в заявлении НПО.

Кстати, прибывшие молдавские полицейские подтвердили, что действия миротворцев правомерны, согласно договору от 1992 года любая съёмка КПП может быть выполнена только после согласования. Но кто услышал полицейских?