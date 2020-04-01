Молдавские врачи призвали политиков помолчать

«Сегодня не время думать о выборах, до них ещё надо дожить…»

Чем больше заражённых коронавирусом в Молдавии, тем громче крики оппозиционных политиков. Все их крики можно свести к одному – «всё пропало!».

«Президент с самого начала повёл себя безответственно, власти очень поверхностно отнеслись к проблеме. Г-н Додон, отойдите в сторону, если ничего не умеете. Пусть специалисты работают. Не импровизируйте, не в импровизациях нуждается сейчас Республики Молдова»,

– заявил лидер партии «Платформа "Достоинство и правда"» (ППДП) Андрей Нэстасе в эфире передачи Cutia Neagră на телеканале TV8.

Политик предлагает воспользоваться опытом других стран в борьбе с эпидемией. Также он рассказал, что его партия подготовила письмо Европейскому комиссару по чрезвычайным ситуациям с жалобой на то, что правительство недостаточно эффективно борется с эпидемией.

А вице-председатель ППДП Александру Слусарь уверен: правительство выбрало «самый неудачный, неэффективный и нереалистичный вариант поддержки предпринимателей, который выдаёт нежелание государства финансово участвовать в решении проблем бизнеса и работников».

Ещё один депутат от ППДП Игорь Мунтяну призывает относиться настороженно к гуманитарной помощи из России и Китая.

«На такую поддержку необходимо смотреть сквозь призму геополитического контекста, который, вероятно, ускользнёт от властей Молдовы. Молдова и её население сталкивается с реальными серьёзными проблемами, а Комиссия по чрезвычайным ситуациям работает хаотично. Необходимо разобраться, кто реально помогает, а кто нет, и как выходить из сложившейся кризисной ситуации»,

– призывает к бдительности Мунтяну.

Не отстаёт и партия PAS (партия экс-премьера Майи Санду). Вице-спикер парламента, депутат от PAS Михай Попшой критикует все действия президента Молдовы, считая, что глава государства действует недостаточно решительно и не в состоянии принимать решения в кризисной ситуации.

Многочисленные заявления политиков, критикующих каждый шаг правительства, заставили выступить с ответным обращением главу Национального центра скорой помощи Молдавии Бориса Головина.

Врач призвал оппозиционных политиков отказаться от деструктивной критики и не провоцировать народ.

По его словам, врачам, которые каждый день спасают человеческие жизни и борются с эпидемией, просто «тошно наблюдать за тем, как некоторые из вас пытаются использовать кризисную ситуацию в своих электоральных целях».

«Поверьте, сегодня не время думать о выборах! До них ещё надо дожить. В буквальном смысле. Сегодня не время сводить политические счёты! Сегодня надо думать только об одном: о спасении людей! Ваша критика в адрес властей была бы оправданной, если бы власти не следовали общеизвестному протоколу действий в кризисной ситуации. Но мир сталкивается с подобной бедой впервые. Никто, ни одно правительство, ни один президент на планете Земля не знает, как правильно вести себя во время этой эпидемии. Многие решения приходится принимать буквально на ходу. Возможно, не все они абсолютно эффективны. Но мы исходим из реальной ситуации, в которой находится Молдова. А к её формированию приложили руку и те, кто сегодня называет себя оппозицией и огульно критикует любые решения власти»,

– говорится в заявлении врача.

Борис Головин попросил политиков, у которых есть лучшие решения по преодолению эпидемии поделиться с теми, кто принимает решения. Если нет – лучше самоизолироваться «во всех смыслах этого слова».

«Докажите, что вы порядочные люди и не готовы добиваться своих политических целей ценой жизни и здоровья сограждан. Помогите стране своими советами, своими зарубежными связями, либо... своим молчанием»,

– констатировал врач.