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Молдавские военные на Параде Победы в Москве

25 июня 2020, 13:00  •  153 • Украина
Игорь Додон: «Это минуты особой гордости за Молдову, за весь наш народ»
24 июня в Москве на Красной площади состоялся военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В параде принимали участие молдавские военные наряду с другими военными из стран СНГ и мира. Присутствовал на Параде Победы и президент Молдовы Игорь Додон.
Он отметил, что военнослужащие Национальной армии «достойно представили страну рядом с военными других государств».
«Вместе с Президентами России, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана и Узбекистана приветствовал парадные расчёты из разных стран, которые маршем прошли по Красной̆ площади, символизируя общую Победу стран бывшего Советского Союза и Европы над фашизмом. Испытал особую гордость от того, что среди них были и 75 военнослужащих из Роты почётного караула Национальной̆ армии Республики Молдова»,
– прокомментировал Игорь Додон событие.
Глава государства отметил, что у 23-х из 75-ти военнослужащих, которые представляли Молдову на Параде Победы, деды сражались в Великую Отечественную войну. По мнению президента, «участие наших военнослужащих подчёркивает прямую связь поколений и напоминает нам о важности сохранения памяти о подвигах наших предков».
«Это минуты особой гордости за Молдову, за весь наш народ, за всех соотечественников, в какой бы стране они ни находились»,
– отметил Додон.
Как оказалось, далеко не все в Молдове разделяют гордость президента.
Так, по мнению, экс-спикера парламента, а ныне лидера партии Pro Moldova Андриана Канду, поездка президента Молдовы Игоря Додона в Москву на Парад Победы вместе с молдавскими военными можно расценивать как предательство Родины.
«Я не вижу патриотизма в поездке в Москву на парад, это скорее можно назвать предательством Родины», заявил Канду.
А вице-председатель партии «Платформа DA» Кирилл Моцпан пошёл ещё дальше и сравнил отправку военных роты почётного караула Национальной армии Молдовы в Москву с… депортацией молдаван в Сибирь.
«Фотографии военнослужащих, направленных для участия в этом мероприятии, наглядны. Молодые люди были посажены в транспортный самолёт – это мне напомнило депортации. Точно так же в телячьи вагоны были посажены наши соотечественники – деды, прадеды, родители, которых выслали в ГУЛАГ. Это была моя первая реакция. Конечно, вещи разные – но так много общего», – переживает депутат.
По его мнению, президент пытается насильно навязать гражданам Молдовы своё видение Победы над Германией.
Однако историк и бывший вице-премьер Молдовы Виктор Степанюк напомнил Моцпану, что на фронтах Великой Отечественной воевало 392 тысячи молдаван, а 420 тысяч молдаван погибли во время той войны.
«Парад в Москве – не преклонение перед Москвой, а символ памяти антигитлеровской коалиции, народов, которые 75 лет назад одержали победу в борьбе с фашизмом. Транспортировка военнослужащих в военно-транспортных самолётах – общепринятая практика во всём мире. Полагаю, вы преувеличиваете!»,
– ответил историк.
К сожалению, таких «преувеличивающих» в Молдове достаточно. Так, на румынском телеканале молдавского телевидения TVR-Moldova в программе, посвящённой началу Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, этот день был назван «началом освобождения румынских территорий» и «началом борьбы за объединение румынского народа», тем самым оправдывая преступления режима Антонеску. При том, что в самой Румынии Антонеску официально считается военным преступником.
«На пару часов, во время Парада Победы, мы снова почувствовали себя частью Великой Страны. Страны, которая победила фашизм, покорила космос, занимала передовые позиции в науке, спорте, культуре. Мы были частью Великой Державы, на которую с надеждой смотрел весь мир. Сегодня мы известны как экспортёры гастарбайтеров и проституток. А ещё у нас украли 1 миллиард. Я что-то упустил?»,
– подвёл грустный итог депутат-социалист Богдан Цырдя.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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