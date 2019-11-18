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«Молдавские ведомости»: яды на территории Молдовы способны отравить всю Европу

18 ноября 2019, 20:09  •  113 • Украина
Денег нет, отрава есть, но по бумагам всё отлично
На фоне политических катаклизмов в Молдавии незамеченным остался скандал, связанный с хранением ядохимикатов на территории страны.
На прошедшей неделе в Кишинёве прошло совещание с экологами председателя постоянной комиссии парламента по экологии и развитию территорий. В ходе этого совещания вскрылись поразительные факты.
В советские времена было создано предприятие «Молдсельхозхимия», занимающееся повышением урожайности и борьбой с сельскохозяйственными вредителями, через это предприятие и шли в республику Молдавия все удобрения, пестициды и гербициды. После того как распался Советский Союз, предприятие это было расформировано, а все складские помещения приватизированы. Хранившиеся там ядохимикаты было решено раздать в каждый район Молдовы, чтобы районная власть и отвечала за их сохранность. По закону заниматься вопросом хранения ядохимикатов должна была комиссия министерства сельского хозяйства. И не просто хранить эти ядохимикаты, а каждые три месяца брать анализы почвы, воды и воздуха в районе склада.
«Ещё при советской власти был разработан регламент складирования ядохимикатов по классам, чтобы эти вещества нигде не встретились и не могли сдетонировать. Именно по этой причине после инвентаризации согласно регламенту ядохимикаты необходимо было складировать по разным типам в мешках или бочках либо другим способом, размещая на складах, имеющих соответствующую авторизацию на хранение»,
– пишет газета «Молдавские ведомости».
«Есть ещё один критерий: уровень токсичности ядохимикатов. Уровней всего пять, нигде они определены не были, хотя после инвентаризации их должны были определить для каждого склада (сколько чего на каждом находится), внести в паспорт и складировать в соответствии с требованиями безопасности»,
– цитирует издание администратора АО «Фертилитате» Фалештского района Владислава Мельника.
Он рассказал, что после того, как вступил в должность руководителя АО, стал искать документы, связанные с хранящимися ядохимикатами. Оказалось, что документов практически не было, а в тех, что были, речь шла о «неизвестных отходах». Охрану же складов поручили самому АО, хотя по закону охрана должна быть государственная и военизированная. Плюс – никаких анализов почвы, воды и воздуха.
Забеспокоился Евросоюз – на территории Молдовы, по сути, лежали бесхозными яды, способные отравить всю Европу. В рамках программы НАТО «Партнёрство во имя мира» был организован вывоз ядохимикатов из Молдовы. Вернее, не то, чтобы организован, а деньги на проведение этой операции были переданы Министерству обороны Молдавии.
«А далее комиссия занялась… оптимизацией затрат. То есть попросту экономией на определённых этапах работ. В отчётах – всё по плану, комар носа не подточит. На деле же приехали солдаты в защитной форме, погрузили ядохимикаты со всех сельских складов в машины и свалили как попало на территории общего склада в Хитрешть»,
– продолжает свой рассказ Владислав Мельник.
Через некоторое время он решил сделать запрос в три министерства (МВД, министерство экологии и Минобороны), которые должны были бы входить в государственную комиссию, чтобы узнать, в каком состоянии находится склад, в котором теперь будут храниться все свезённые в одно место ядохимикаты.
На что получил ответ – никакой экспертизы складских помещений не было, так как эта экспертиза не требуется. Ответ подписал министр Валериу Мунтяну 19 декабря 2017 года.
Однако Мельник не сдаётся и добивается на следующий год приезда в Хитрешть депутатов из парламентской комиссии по экологии.
«Депутаты выехали на место, составили акт. В нём говорится, что складское помещение, где хранятся остатки ядовитых отходов, в плачевном состоянии. Полы в тёмных пятнах, невыносимый запах, бочки со следами коррозии. Крыша прохудилась, во время дождей водяные потоки стекают на землю. Есть риск загрязнения окружающей среды ядохимикатами. А также был отмечен тот момент, что складские помещения не обеспечены военизированной охраной со стороны МВД. Комиссия по экологии обратилась с письмом к премьер-министру Павлу Филипу. Однако ответа ни от него, ни от других чиновников из правительства не последовало. А проблема осталась»,
– сообщают «Молдавские ведомости».
Издание отмечает, что по документам проект доведён до конца. Ядохимикаты централизованно – в соответствии с требованиями перевозки – отправлены в Польшу, где далее ими должны были заняться профессионалы. Действительно, часть вывезена, но не все. А главное – в каждом районе остались места хранения ядохимикатов, которые должны были пройти дезактивацию – деньги для этого были выделены. Дезактивации не было. И не были взяты анализы земли, воздуха в тех местах, где были обнаружены следы ядов. Сегодня там живут люди, пасётся скот, все пьют воду из колодцев.
«Основной склад в Хитрешть, где до сих пор ещё хранятся недовывезенные остатки ядохимикатов, расположен за околицей, на возвышенности. В дождливую погоду вода стекает с холма вниз, к огородам и полям. Она течёт и в помещение склада через дырявую крышу. Но до чиновников, занятых в проекте, сегодня не достучаться. Да и некому стучать. Из 2000 человек населения в Хитрешть осталось около 700, треть из них старики, не выходящие из дома. Остальные уехали из этого отравленного, обреченного места»,
– завершает свой рассказ Мельник, который в настоящее время только успевает отбиваться от всевозможных проверок контролирующих и финансовых органов и от судебных исков. Кому-то очень не хочется, чтобы всплыла правда о том, в чей карман попали натовские деньги, выделенные на утилизацию ядохимикатов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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