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«Молдавские ведомости»: военная база для НАТО уже готова на границе с Приднестровьем

11 ноября 2019, 18:54  •  32 • Война
Зачем альянсу вкладывать средства в военный объект в Бульбоаке?
«На территории полигона Бульбоака состоялась торжественная церемония открытия комплекса военных объектов, которые были отремонтированы за счёт правительства Соединённых Штатов. По данным открытых источников, американские власти выделили на нужды молдавской армии 3 миллиона долларов в рамках программы «Глобальная инициатива в области миротворческих операций» (GPOI). На эти деньги были отремонтированы: два мультифункциональных поля, учебный центр, приобретено санитарное и медицинское оборудование для казармы, появился новый конференц-зал и новая четырёхэтажная казарма», – пишет газета «Молдавские ведомости».
Издание напоминает, что программа GPOI предусматривает «финансирование оборонных ведомств отдельных стран (преимущественно бывшего соцлагеря) для повышения навыков боевой подготовки военнослужащих, участвующих в миротворческих операциях».
Однако, по мнению автора статьи Александра Медведева, вряд ли военный объект в Бульбоака НАТО будет использовать для подготовки наёмников. Для этих целей у альянса есть более приспособленные тренировочные центры, которые располагаются непосредственно в регионах «проведения спецопераций». Какой смысл размещать мультинациональный центр на территории Молдовы, если есть такие страны, как Украина, Иордания, Ливия, Афганистан, Ирак?
Какие же на самом деле цели и задачи у Пентагона и неужели он занимается благотворительностью, ремонтируя Молдове казармы, задаётся вопросом издание.
«Естественно, никто в Вашингтоне не занимается благотворительностью. Более того, американские власти абсолютно не интересуют молдавские солдаты и офицеры: руководству США важно, чтобы их военнослужащие проживали в комфортных условиях во время ежегодных учений «Огненный щит» и на других мероприятиях учебной и боевой подготовки, проводимых американцами на полигоне Бульбоака», – уверен Александр Медведев.
По его мнению, есть ещё и запасной план на случай больших учений в этом европейском регионе, а также на случай вооружённого конфликта, когда НАТО необходимо будет разместить здесь большое количество не только военнослужащих, но и боеприпасы и военную технику. Причём всё это разместить с учётом западных стандартов, предусматривая такие мелочи, как организация горячего питания и даже наличие принтеров.
Из всего вышеизложенного, «МВ» делают вывод – Соединённые Штаты создают свою военную базу на границе с Приднестровьем. Причём вкладывают в эту военную базу не такие уж большие средства, если сравнивать с теми, которые тратятся на обработку мозгов простых молдаван, дабы убедить их во всех прелестях «западного пути».
«Например, только за последние два месяца при непосредственном участии официального пропагандистского органа НАТО – «Центра информации и документации» – в Молдове были проведены круглые столы и семинары, несколько межвузовских конференций, циклы мероприятий для членов и сотрудников НПО. Представители США и НАТО в Молдове также не забывают освещать сотрудничество Украины с альянсом, подчёркивая преимущества, которые получат украинцы от «статуса основного союзника США вне НАТО», – отмечает издание.
Таким образом, НАТО планомерно и последовательно готовит население Молдовы к тому, что в будущем страна будет одной большой военной базой для размещения войск и техники Североатлантического альянса. При этом в реконструкцию военных объектов денег вкладывают меньше, чем в «реконструкцию» сознания молдаван, особенно молдавской молодёжи.
«Интересно, что было бы, если бы аналогичные мероприятия затеяли бы в Кишинёве российские военные?» – задают риторический вопрос «Молдавские ведомости».
Соб. корр. ФСК
Фото: Посол США в Молдове Дерек Хоган лично курирует реновацию полигона Бульбоака

Фонд Стратегической Культуры

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