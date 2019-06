«Молдавские ведомости»: У США свои планы на Молдавию и Приднестровье

RAND планирует переворот в ПМР

«Подписав в рамках Восточного партнёрства соглашение с ЕС и начав активно сотрудничать в области безопасности с НАТО, Молдова стала частью геополитики и территорией, где интересы населения приносятся в жертву, а доминируют цели и задачи внешних сил», – пишет общественно-политическая газета «Молдавские ведомости» в № 19 (2130) от 31 мая 2019 года.

Издание отмечает, что в мировой политике происходит перераспределение влияния в военной сфере и безопасности.

На севере Европы под руководством Великобритании и с участием Дании, Норвегии и Голландии проходят долгосрочные учения «Защитник Балтики», цель которых не скрывается – продемонстрировать Москве готовность Запада защищать Балтийское море. Выросла активность НАТО в Чёрном море.

«Пентагон модернизирует систему ПРО в Румынии, туда направлены два эсминца, оснащённые боевой системой AEGIS и управляемыми ракетами. Планируется размещение американской системы ПРО THAAD. Таким образом, в нарушение соглашения о ядерных силах средней дальности между РФ и США, в Румынии появятся ракеты «Томагавк», которые могут быть использованы для нанесения ударов по военным объектам России. Они также предполагают оснащение ядерными боеголовками. По мнению аналитиков, эти приготовления указывают на смену стратегии Вашингтона и демонстрируют готовность нанести первый (ядерный) удар. Разумеется, цель действий – запугивание Москвы», – считает автор статьи Сергей Ткач.

На фоне возрастающей военной активности Запада был опубликован специальный доклад американской корпорации RAND «Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options» («Слишком большая и несбалансированная Россия. Оценка влияния затратных вариантов»).

«Молдавские ведомости» напоминают, что RAND называют ещё и «планировщиком войн». А данный документ – это просто собрание практических рекомендаций по борьбе с Россией. Один из разделов доклада касается Молдавии и Приднестровья.

Конечно, главное место в докладе уделяется Украине, поскольку эта страна является местом приложения сил США и самой больной точкой для России. Однако рассматривается и такой вариант, как «переворот в Приднестровье, изгнание российских войск и удар по имиджу Москвы».

Автор предупреждает, что нельзя рассматривать рекомендацию RAND по действиям в Приднестровье как «цель, имеющую отношение к будущему». Идеи вывода российских миротворцев и вооружений из региона, сворачивания миротворческой операции муссируются в информационном пространстве, экспертном сообществе и на дипломатических площадках давно. Особенно, если принять во внимание тот факт, что идея с «переворотом в Приднестровье» перекликается с событиями в Грузии 2008 года.

Сегодня не для кого ни секрет, что в тех событиях принимали участие США – подготовкой военных, помощью вооружением. «В конце концов, стало известно, что по указанию США президент Украины Ющенко буквально снимал с боевого дежурства технические средства и вооружения и направлял в Грузию».

«Другими словами, если политическое и военное руководство, разведслужбы США, взвесив все риски, примут решение действовать, то обострения ситуации в Приднестровье не избежать. Поэтому к опции «переворот в Приднестровье» следует относиться не только как к документу, который просто лежит на столе, а как к плану, который находится в работе», – делают вывод «Молдавские ведомости». И в качестве доказательства приводят тот факт, что в ноябре 2018 года в Одессе начальники штабов Украины и Молдовы рассматривали военное взаимодействие на случай обострения ситуации в Приднестровье.

«В случае неудачи, как в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию, те, кто планируют провокацию, могут опять выйти сухими из воды. Но те, кто станут для США таскать каштаны из огня, пострадают. Это относится и к мирным гражданам. Потому что часть населения утратила бдительность и поддерживает политиков, которые ради американского «зонтика» и власти готовы «разморозить» приднестровский конфликт и вновь направить брата на брата», – предупреждает издание.