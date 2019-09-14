«Молдавские ведомости»: «Требования Попеску вывести российские войска из ПМР – чистой воды популизм»

Молдавского министра спросили, как он собирается «с дубинкой» охранять военные склады

Министр иностранных дел Молдавии Николае Попеску, находясь с рабочими визитами в Москве и в Киеве, настаивал на выводе российских войск из Приднестровья, требуя заменить миротворцев Российской Федерации миссией гражданских наблюдателей.

Эти громкие заявления раскритиковал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев, который уверен – министр не совсем понимает, что говорит.

«Когда министр иностранных дел заявляет о выводе российских войск, главное, чтобы он не путал божий дар с яичницей. Потому что, если он под выводом российских войск подразумевает вывод миротворцев, то надо напомнить, что Молдавия не выходила из соглашения от 1992-го года, которое подписал и президент Молдавии, и лидер непризнанной ПМР в присутствии представителей России. Фактически вывод миротворческой миссии с левого берега Днестра – это размораживание конфликта»,

– цитирует Тулянцева газета «Молдавские ведомости».

Если же глава МИД Молдовы требует вывода оперативной группы российских войск (ОГРВ), которая занимается охраной военных складов с боеприпасами в Колбасне на территории Приднестровья, то он должен сначала решить, кем эта группа войск будет заменена. Кто сможет гарантировать мир и стабильность в этом регионе так, как это делала Россия – не год и не два, а почти 30 лет? Ведь за все эти годы не было ни одного выстрела, не было вывезено ни одного патрона, напоминает издание.

По мнению Тулянцева, все заявления Нику Попеску являются откровенно популистскими и рассчитаны исключительно на избирателей ACUM в преддверии выборов, а также – на западных партнёров, которым приятно будет услышать подобные требования. Замена же военных гражданскими лицами в данном случае, когда идёт речь об охране самых больших в Европе военных складов, выглядит не просто утопической, а откровенно глупой.

«На мой взгляд, это просто популизм. Это заявление сделано в канун местных выборов. Опять правые политики пытаются разыграть геополитическую карту, показав своему избирателю верность евроинтеграционному пути, о котором они говорили в предвыборной кампании парламентских выборов. Я думаю, это не более чем желание понравиться своему электорату и лишний раз подмигнуть так называемым западным партнёрам Молдавии, которых данная риторика немного успокаивает. Потому что других обоснований этому нет. Как можно военных заменить на гражданскую миссию? Кто это будет? Попеску будет с дубинкой охранять склад в Колбасне? Это просто глупость и чушь»,

– констатировал Игорь Тулянцев.