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«Молдавские ведомости»: Генштаб Молдовы толкает страну в НАТО

02 июля 2019, 12:24  •  47 • Война
Генштаб Республики Молдова как продолжал готовить национальную армию к вступлению в НАТО, так и продолжает, несмотря на все перемены в правительстве, так же как и на постоянные заверения президента страны Игоря Додона о том, что Молдова – нейтральная страна. Всё это никак не отражается на политике Генштаба национальной армии.
Даже назначение нового министра обороны – Павла Войку, сторонника президента, ничего не изменило в ведомстве: «Военные живут своей жизнью, оптимизируя профессиональные навыки в соответствии со стандартами НАТО. А Генштаб готовит национальную армию к перспективному вступлению в западный военный блок и миротворческим операциям Альянса в Афганистане, на Ближнем Востоке и на территории африканского континента», – пишет газета «Молдавские ведомости».
Издание сообщает, что несколько дней назад из Кишинёва в Соединённые Штаты вылетела группа из ста солдат и офицеров. В США они вместе с коллегами из нацгвардии Северной Каролины примут участие в манёврах Agile Hunter. В прошлом году 95 человек успели побывать на военной базе Форт-Блисс в Техасе, где отрабатывали захват неподконтрольной территории.
Принимают участие молдавские военные и в ежегодных учениях See Breeze, проводимых НАТО и их союзниками в черноморском регионе. Согласно официальному пресс-релизу, See Breeze организуется для подготовки военнослужащих к миротворческим операциям. Однако в реальности учения ставят перед собой немного другие цели и задачи, отмечает автор статьи Александр Медведев.
Во-первых, как и любые международные учения, See Breeze направлены на повышение слаженности между союзными армиями и на отработку логистики.
Во-вторых, по мнению целого ряда военных экспертов, это прикрытие для разведывательной деятельности.
«Учения, которые стартовали в Одесской области, связаны, прежде всего, с плановой разведывательной работой – провести техническую разведку, чтобы иметь представление о том, какие средства связи и системы управления установила Россия в Крыму. Это плановая работа, которая проводится регулярно. А учениями она названа для отвода глаз», – уверен руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.
В-третьих, отмечают «Молдавские ведомости», See Breeze должны показать Российской Федерации готовность Пентагона вместе с союзными государствами противостоять армии РФ.
«По всей видимости, именно для этих целей в Одессу с конца прошлой недели начали прибывать военные со всего мира. Так, вчера в Одессу прилетели военно-транспортные самолёты государств-членов Североатлантического альянса с личным составом и техникой, а также специальным разведывательным оборудованием. Ранее на юг Украины прибыли британский А400 Atlas, эсминец USS Carney, высокоскоростной десантный корабль USNS Yuma, американский транспортный самолёт С-130j Hercules с отрядом спецназа и бойцов сил специальных операций на борту», – говорится в статье.
Медведев отмечает ещё один немаловажный момент – США столкнулись с потерями в Афганистане, Ираке и Сирии, поэтому было решено усилить военный контингент в вышеназванных странах, а также в Африке «пушечным мясом» из стран бывшего соцлагеря. Автор напоминает, что молдаван неоднократно замечали в Ливии и в Афганистане, при этом на официальном уровне Кишинёв признаёт участие молдаван как наёмников в частных военных компаниях. Однако, подчёркивает издание, такие «командировки» бывших военных не могут проходить мимо руководства оборонного ведомства, прежде всего, начальника генерального штаба Игоря Кутие. По странному стечению обстоятельств именно генерал Кутие, которого курировал лично Влад Плахотнюк, на протяжении всех последних лет активно выступает за усиление сотрудничества Кишинёва с НАТО. И, похоже, что никого не смущает тот факт, что всё это противоречит заявлениям президента Игоря Додона.
«Ещё можно вспомнить и командирование молдавских военнослужащих на сомнительные мероприятия в Румынии и на Украине, и марши американской техники по центральным улицам молдавских городов», – напоминает издание.
«Таким образом, в молдавском государстве сложилась довольно-таки странная ситуация. Несмотря на принципиальные изменения в правительстве – назначение министром обороны Павла Войку, который является активным сторонника президента Додона, переподчинение военного ведомства главе государства, – служащие национальной армии продолжают активно участвовать в агрессивных военных манёврах стран НАТО, против чего ранее выступала соцпартия. Естественно, работу нового министра нельзя оценивать по итогам первой недели службы. Однако целый ряд принципиальных моментов, связанных с деятельностью главы генштаба генерала Игоря Кутие и тесным военно-техническим сотрудничеством Кишинёва с НАТО, новый министр под руководством главы государства просто обязан пересмотреть», – констатируют «Молдавские ведомости».
Когда статья уже была опубликована, стало известно, что глава Генштаба национальной армии генерал Игорь Кутие 1 июля подал в отставку и Кабмин эту отставку утвердил. Но изменит ли эта отставка равнение молдавской армии на НАТО?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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